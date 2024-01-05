14 منتخباً تستعد في الإمارات لكأسي آسيا وأفريقيا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اختار 14 منتخباً آسيوياً وأفريقياً الإمارات لإقامة معسكرات الاستعداد لنهائيات كأس آسيا «قطر 2023»، التي تنطلق 12 الجاري وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، ونهائيات كأس أفريقيا المقررة في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، إضافة إلى خوض عدد من التجارب الودية للوقوف على اللمسات الأخيرة قبل انطلاق البطولتين القاريتين.

ونجحت الإمارات في جذب كل هذه المنتخبات بفضل ما تنعم به من منشآت رياضية عالمية، وعوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة وخدمات الإقامة الراقية والفخمة، إلى جانب روعة الطقس وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة، إضافة إلى توافر الأمن والأمان لضيوف الدولة، ما يضمن نجاح المعسكرات ويساعد المنتخبات على تحقيق أهدافها.

وتضم القائمة 11 منتخباً من آسيا، هي: الإمارات، البحرين، عمان، سوريا، العراق، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، ماليزيا، أستراليا، الصين، وأوزباكستان، الذي غادر دبي الثلاثاء الماضي بعد انتهاء معسكره بنادي النصر، إضافة إلى 3 منتخبات أفريقية، هي: أنغولا والكونغو الديمقراطية وبوركينافاسو.

وبدأ منتخب الإمارات معسكره في أبوظبي الأسبوع الماضي على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات، وخاض تجربة ودية واحدة فاز فيها على قيرغيزستان بهدف دون رد الجمعة الماضي، ويختتم «الأبيض» معسكره التحضيري بتجربة ودية ثانية تجمعه مع منتخب سلطنة عُمان في استاد آل نهيان، غداً. وينافس «الأبيض» في المجموعة الثالثة مع منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، حيث يفتتح مشواره بلقاء منتخب هونغ كونغ 14 الجاري.

وبدأ المنتخب العماني تحضيراته في أبوظبي منذ 17 ديسمبر الماضي تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وتضمن برنامجه الإعدادي تجربتين وديتين، فاز في الأولى على نظيره الصيني، الذي يستعد بدوره في الإمارات، بهدفين دون رد باستاد بني ياس الجمعة الماضي، ويختتم تحضيراته بمواجهة منتخبنا قبل المغادرة إلى الدوحة.

وأثنى إيفانكوفيتش، مدرب سلطنة عمان، على نجاح المعسكر، وقال: المباراة الودية المقررة أمام «الأبيض» مهمة للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين قبل الانتقال إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات آسيا.

وأضاف: بكل تأكيد هي البطولة الأقوى على المستوى القاري، وحسب التوقعات ستكون تنافسية بالنظر لقوة المنتخبات المشاركة، وهناك أيضاً منتخبات تتألف من لاعبين يوجدون ضمن أندية أوروبية كبيرة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا.

سوريا

من جهته، وصل منتخب سوريا لكرة القدم إلى دبي السبت الماضي، للانتظام في معسكر تدريبي بملعب نادي شباب الأهلي في الممزر، استعداداً للحدث القاري، وسيلعب «نسور قاسيون» مباراتين وديتين خلال المعسكر، مع منتخبي قيرغيزستان وماليزيا، اليوم، والاثنين المقبل قبل السفر إلى قطر.

قيرغيزستان

وبدأ منتخب قيرغيزستان المرحلة الثانية من تحضيراته لكأس آسيا تحت قيادة المدرب السلوفاكي ستيفان تاركفيتش بمعسكر في الإمارات من 17 ديسمبر الماضي ويستمر حتى الغد، وتضمن البرنامج التحضيري لمنتخب قيرغيزستان 3 مواجهات ودية، لعب منها اثنتين أمام أوزباكستان والإمارات، ويلتقي اليوم نظيره السوري، وتلعب قيرغيزستان ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات السعودية وسلطنة عُمان وتايلاند.

العراق

واختار منتخب العراق الأول لكرة القدم إقامة معسكره التحضيري للبطولة في أبوظبي، الذي يستمر حتى 11 الجاري، بقيادة مدربه الإسباني كاساس، ويلعب «أسود الرافدين» في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان وفيتنام وإندونيسيا، ويتضمن البرنامج الإعدادي في الإمارات مباراة ودية غداً أمام نظيره الكوري الجنوبي، الذي وصل بدوره أول من أمس إلى أبوظبي للدخول في معسكر تحضيري.

وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم إن المنتخب بقيادة المدرب الألماني يورغن كلينسمان، إلى جانب عدد من اللاعبين المقيمين في كوريا وأوروبا وصلوا إلى الإمارات، وانضم إليهم لاعبون آخرون من أوروبا، من أبرزهم سون هيونغ- مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وهوانغ هي- تشان من ولفرهامبتون وأندررز الإنجليزي وأوه هيون- جيو ويانغ هيون- جون من سلتيك الأسكتلندي، وسيكون لي كانج- إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي آخر من يسجل وصوله إلى المعسكر اليوم.

وتتوجه بعثة كوريا إلى الدوحة 10 الجاري، حيث يلعب في المجموعة الخامسة، التي تضم الأردن والبحرين وماليزيا.

ووصل منتخب أستراليا أول من أمس إلى أبوظبي لإقامة معسكره التحضيري استعداداً لمنافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا التي يستهلها بمواجهة الهند 13 الجاري، ويخوض منتخب أستراليا، بطل كأس آسيا 2015، مباراة ودية بعد غد أمام البحرين بملعب بني ياس.

أفريقيا

وفي إطار الاستعدادات لكأس أفريقيا للأمم، يلتقي منتخب أنغولا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية غداً في أبوظبي، و10 الجاري مع منتخب بوركينافاسو.

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