إعادة تشكيل شركة نادي الشارقة لكرة القدم

المصدر: وام

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أصدر نادي الشارقة الرياضي اليوم قرارا بإعادة تشكيل شركة نادي الشارقة لكرة القدم .

و بموجب القرار يتولى عبدالله محمد العجلة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي منصب رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم و محمد علي جابر الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الشؤون القانونية ..منصب نائب رئيس شركة كرة القدم و عمران محمد الجسمي منصب عضو شركة كرة القدم والمشرف على الفريق الأول و حسن أحمد الحمادي عضو شركة كرة القدم المشرف على الفريق الرديف والمراحل السنية و جاسم محمد الدوخي عضو شركة كرة القدم المشرف على الأكاديمية و إبراهيم سيف بن غافان عضو شركة كرة القدم ومديرالاحتراف و الدكتور مشعل عبد الوهاب القواضي عضو شركة كرة القدم رئيس اللجنة الفنية.

و وجه النادي إدارة شركة كرة القدم بسرعة الاجتماع لإعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور مشعل عبدالوهاب حتى تستطيع ان تباشر مهامها والتي يأتي من ضمنها التخطيط والتنسيق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بخصوص الإنتدابات واختيار اللاعبين ووضع الخطط الاستراتيجية بعيدة وقصيرة المدى فيما يخص الجوانب الفنية ورفعها للشركة ومجلس إدارة النادي للنقاش حولها واعتمادها كما ستقرر الشركة في اجتماعها الأول تكملة أي هياكل مطلوبة والبدء في العمل لاستغلال فترة التوقف في معالجة أي معوق يواجه الفريق.

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