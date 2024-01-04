الجزيرة على بعد خطوة من التعاقد مع المدرب الروماني رادوي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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أقترب الجزيرة من التعاقد مع المدرب الروماني ميريل رادوي "42 عاما" الذي تقدم بإستقالته من تدريب البطائح عقب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وأكدت مصادر "البيان" إكتمال الاتفاق بين الطرفين وتبقت خطوة واحدة على توقيع العقد الرسمي والذي ينتظر أن يتم رسميا خلال الساعات المقبلة لقيادة "فخر ابوظبي" في بقية مشوار الموسم خلفا للهولندي فرانك دي بور.

وبالتعاقد مع رادوي يودع الجزيرة المدرسة الهولندية التي أعتمد عليها خلال 8 سنوات سابقة تعاقب خلالها 6 مدربين على مهمة القيادة الفنية، بداية بالمدرب تين كات 2016-2017، وخلفه مارسيل كايزر لفترة قصيرة في 2017-2018، وبعده منح النادي الثقة للمدرب داميان هيرتوغ في 2018-2019 وأعقبه يورغن ستربيل في تجربة أمتدت 3 أشهر فقط، أشرف خلالها على الإعداد والجولات الأولى في الموسم وتمت اقالته وعودة مارسيل كايزر من جديد والذي قاد الفريق في 4 مواسم متتالية من 2019 حتى 2023 وأحرز معه بطولة الدوري، وخلفه فرانك دي بور مع بداية الموسم الحالي في تجربة لم يكتب لها النجاح.

وقدم الروماني رادوي تجربة ناجحة مع البطائح في بطولة الدوري وقاده حتى نهاية الجولة 12 إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة، نالها بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة 4 مواجهات.

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