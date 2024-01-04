اتحاد الكرة الإماراتي يعلن القائمة النهائية للمنتخب الوطني للمشاركة في كأس آسيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في نهائيات كأس آسيا والمقررة في الدوحة من 12 يناير الجاري، وحتى 10 فبراير المقبل.

وتضم القائمة 26 لاعبا، بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي، بعد أن تم تقليصهم من 31 لاعبا، يشاركون في المعسكر الإعدادي المقام حاليا على ملعب جامعة نيويورك بأبوظبي.

واللاعبون هم، في حراسة المرمى كل من، خالد عيسى، وعلي خصيف، وخالد توحيد. وفي الدفاع كل من، خالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس، وبدر ناصر. وفي الوسط كل من، علي سالمين، ويحي نادر، ومحمد عباس، وماجد راشد، وعبد الله رمضان، وطحنون الزعابي، وعبد الله حمد، ويحي الغساني، وحارب عبد الله، وفابيو ليما، وعلي صالح. وفي الهجوم كل من سلطان عادل، وعلي مبخوت، وكايو كانيدو.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات هونج كونج، وفلسطين، وإيران.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة شقيقه العماني السبت المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في ختام معسكر أبوظبي، قبل السفر إلى الدوحة 8 يناير الجاري، استعدادا لخوض النهائيات، حيث يواجه منتخب هونج كونج في المباراة الأولى له بالمجموعة، يوم 14 من الشهر الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز