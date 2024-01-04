لاعبو شباب الأهلي والشارقة في معسكر «الأبيض»

المصدر: دبي - البيان

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انضم لاعبو شباب الأهلي والشارقة إلى معسكر المنتخب الوطني المقام بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد فراغهم من مباراة كأس السوبر، لينخرطوا في التحضيرات إلى جانب بقية العناصر المختارة للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة في يناير الجاري، واللاعبون هم: حسن حمزة، أحمد عبدالله جميل، بدر ناصر، يحيى الغساني، حارب عبدالله، خالد الظنحاني، وماجد راشد.

وتواصلت تدريبات المنتخب عقب مواجهة قيرغيزستان الودية التي كسبها الأبيض بهدف دون رد، حيث استمر الجهاز الفني في العمل على تجهيز اللاعبين، وحرص على معالجة بعض النقاط، إضافة إلى تطبيق الخطة الفنية التي ينوي الاعتماد عليها في مباريات كأس أمم آسيا.

وشهدت التدريبات حماساً كبيراً من اللاعبين الذين يتنافسون لحجز مكان في القائمة النهائية للمدرب باولو بينتو، خاصة بعد أن وضح أن الجهاز الفني لا يتردد في منح فرصة المشاركة لأي لاعب حال أثبت وجوده، ويعتمد دائماً على اللاعب الأكثر جاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية.

وسيختتم المنتخب معسكره المقام بالعاصمة أبوظبي بخوض التجربة الأخيرة أمام المنتخب العماني الشقيق باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في السابعة والربع من مساء بعد غد، ويعد لقاء عُمان فرصة للجهاز الفني لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات قبل الدخول في غمار منافسات كأس أمام آسيا.

من جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة القطرية الدوحة الاثنين المقبل الموافق 8 الجاري، للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، وسيستهل منتخبنا مبارياته في مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، بلقاء هونغ كونغ في الرابع عشر من يناير، تليها مباراة فلسطين في الثامن عشر، ثم مواجهة إيران في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

ويقضي نظام البطولة بتأهل 8 منتخبات إلى مرحلة ربع النهائي، هي: صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، وستلعب مباريات مرحلتي ربع النهائي ونصف النهائي بنظام خروج المهزوم حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

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