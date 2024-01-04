كوزمين باقٍ مع الشارقة و«الأجانب» محل دراسة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى محمد الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس الإدارة القانونية، أي أنباء متداولة عن إقالة المدرب كوزمين أولاريو من منصبه مديراً فنياً لفريق كرة القدم بالنادي، موضحاً أن خبر إقالة أو استقالة المدرب، يصدر من إدارة النادي، وفي الحالتين، لم يكن هناك قرار بهذا الخصوص، موضحاً أن كوزمين أحد المدربين الكبار المعروفين، وليس من المنطقي تقييمه في الشهور الأربعة من هذا الموسم، لا سيما بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع الفريق الموسم الماضي، بحصول الشارقة على 4 بطولات، وقال إن كوزمين مستمر مع الفريق، وأي معلومات غير ذلك مصدرها غير موثوق به.

وأوضح الحمادي أن إدارة النادي، بقيادة علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم، تدرس ملفات اللاعبين الأجانب بعناية، مشيراً إلى أن توفيق المحترف الأجنبي من عدمه، أمر خارج عن إرادة الجميع، خاصة أن اللاعبين الأجانب الحاليين لم يكن عليهم خلاف عند استقطابهم، سواء كان موسى ماريجا أو فراس بالعربي أو غيرهما، وجميعهم لاعبون مؤثرون ومعروفون، لكن مسألة التوفيق أمر آخر، ليس لأحد يد فيه، مبيناً أن فترة الانتقالات الشتوية ستكون محل اهتمام مجلس الإدارة وشركة كرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز