الكشف عن قمصان منتخبات كأس آسيا

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القمصان التي سترتديها المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا المقررة في قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل. وأشار الاتحاد القاري، إلى أن الإعلان يأتي قبل أيام قليلة من كشف المنتخبات المشاركة عن قوائمها النهائية المشاركة في البطولة.

وبين الاتحاد الآسيوي، أن تصاميم قصمان المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة الآسيوية، تعبر عن تاريخ وروح اللعبة في كل دولة، وأكد أن طالما شكلت قمصان المنتخبات أحد العوامل التي تحظى باهتمام ومتابعة في تاريخ كأس آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز