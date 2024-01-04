الفجيرة يضم باربوسا خلفاً لفليبي المصاب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ضم نادي الفجيرة المحترف البرتغالي برتينو جواو باربوسا وذلك خلفاً للمهاجم البرازيلي فليبي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي وانتهى موسمه مع الذئاب رسمياً، وسيكون اللاعب باربوسا جاهزاً لمباراة الرمس في الجولة المقبلة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وفيما يتعلق بقضية اللاعب الجزائري عكاشة حمزاوي هداف «الذئاب» الذي غادر الدولة للتفاوض مع أحد الأندية دون إذن النادي، وتفيد المعلومات أن إدارة الفجيرة تتابع إجراءات القضية التي تسلمها المستشار القانوني للنادي ويستمر عقد حمزاوي مع الذئاب حتى صيف الموسم الكروي الجاري 2023 - 2024.

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