ميلوش: جماهير «الإمبراطور» جعلتني مدرباً محظوظاً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن فخره بما يحققه «الإمبراطور»، وبثباته على أرض الواقع في البطولات المشارك فيها حتى الآن، وذلك بالتأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصدر دوري أدنوك للمحترفين برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن العين في المركز الثاني، و6 نقاط عن شباب الأهلي في المركز الثالث، واعتبر نفسه محظوظاً بالعمل في نادٍ له مشجعون متحمسون وحريصون على دعم ومساندة فريقهم داخل وخارج ملعبه.

طاقة

وقال ميلوش في تصريحات نشرتها صحيفة «سبورتال أر أس»: «خلقنا طاقة وتنظيماً جيداً، والآن نحن في المركز الأول في جدول الدوري، ووصلنا إلى الدور نصف النهائي من كأس المحترفين، ولكن لا يوجد شيء مبالغ فيه، وأنا فخور بثبات الفريق على الأرض خلقنا طاقة وتنظيماً جيداً. الآن نحن في المركز الأول في الجدول، لقد وصلنا إلى الدور نصف النهائي من الكأس، ولكن لا يوجد شيء مبالغ فيه، وأنا فخور بثبات الفريق على الأرض».

وأشارت الصحيفة الصربية، إلى نجاح ميلوش، في قيادة الوصل إلى تحقيق ثلاثة انتصارات على شباب الأهلي، والذي يقوده مواطنه الصربي ماركو نيكوليتش خلال شهرين فقط، وذلك بمجموع مباراتي ذهاب وإياب الكأس بنتيجة 6-2، وفي الجولة 12 للدوري خارج الديار بنتيجة 2-1، وأكدت أن ذلك كان له صدى كبير في صربيا.

مواجهات

ونشرت «سبورتال أر أس»، تعليق ميلوش على ذلك، بقوله: «قرأت ما نشرته وسائل الإعلام الصربية عن مواجهات الوصل وشباب الأهلي الأخيرة، وأؤكد أن الأمر ليس مبارزة شخصية بيني وبين ماركو، بل بين فريقينا، وأنا أقدر نيكوليتش كمدرب وكشخص، فهو مدرب جيد وذو جودة عالية، وليس من السهل التغلب على أي خصم 3 مرات في وقت قصير، خصوصاً عندما يكون شباب الأهلي، حاملاً للقب الدوري من الموسم الماضي، والمرشح الأول للفوز بدرع الدوري، مع وجود لاعبين كبار أمثال لوكا ميليفويفيتش، وبوجدان بلانيتش، ومؤنس دبور».

فوز

وأوضح: «كنا مستعدين للفوز على شباب الأهلي 3 مرات، وتلك المواجهات كانت متكافئة، وفي المرة الأخيرة كان من الممكن أن يكون شباب الأهلي الأفضل، وبإمكانه إنهاء المباراة في أول 20 دقيقة، وهناك العديد من المباريات القوية والمتكافئة في الدوري الإماراتي، ويمكن أن تسير في أي من الاتجاهين، ولكنها تبقى مباراة في كرة القدم».

وعن المقارنة بين مسابقتي الدوري في صربيا والإمارات، قال ميلوش: «من الصعب المقارنة بين البطولتين، والحقيقة أن هناك الكثير من اللاعبين الأجانب سواء من أمريكا الجنوبية أم من أفريقيا أم من الذين أثبتوا كفاءتهم في أوروبا في السنوات الأخيرة، يتنافسون بقوة في الدوري الإماراتي، إلى جانب وجود بعض الفوارق الفنية في طريقة الأداء التي تتناسب مع اللاعبين في المسابقتين، وأنا محظوظ للعمل في نادٍ له مشجعون متحمسون، فهم يتابعوننا أيضاً في المباريات خارج أرضنا ودائماً ما تكون الأجواء رائعة».

وأنهت الصحيفة الصربية، تقريرها بالإشارة إلى أن ما يحققه ميلوش مع الوصل في الموسم الحالي، لا يمكن لأحد أن يتجاهله، لأنه فعل حتى الآن ما فشل به قبله من عظماء كرة القدم في تحقيقه مع الفريق، وفي مقدمتهم الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

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