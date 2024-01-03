كأس آسيا 2023 .. مشوار طويل من التصفيات و6 انتصارات تؤهل منتخبنا الوطني

المصدر: وام

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مع تبقي أقل من 10 أيام على انطلاقة منافسات كأس آسيا 2023، والمقررة في الدوحة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على مشوار المنتخبات المشاركة في الحدث قبل وصولها إلى النهائيات، وذلك بداية من الأدوار التمهيدية.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات هونج كونج، وفلسطين، وإيران.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة منتخب "طاجيكستان" للمرة الأولى في النهائيات، فيما يعود منتخب هونج كونج للمنافسات لأول مرة منذ عام 1968.

كما سيظهر منتخبا إندونيسيا وماليزيا في النهائيات لأول مرة منذ استضافتهما نسخة 2007.

وأكد الاتحاد القاري في موقعه على الإنترنت أن التصفيات الآسيوية المشتركة (الدور الأول) كانت بمثابة الخطوة الأولى خلال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 حيث دخل 12 منتخبا المنافسة في الدور الأول.

وبعد لعب مباراتي ذهاب وإياب في يونيو 2019، ضمنت كل من منتخبات بنجلادش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا وسريلانكا تأهلها للدور التالي، حيث كان هناك 34 منتخباً في الانتظار.

وفي الدور الثاني من التصفيات كانت المنافسة أقوى، حيث كان سيتأهل 12 منتخباً إلى التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، إلى جانب تأكيد أماكنها في كأس آسيا 2023، وتم تقسيم المنتخبات الـ 40 المتبقية على 8 مجموعات، مع انطلاق المنافسات في 5 سبتمبر 2019.

وأقيمت 6 جولات من المباريات حتى نوفمبر 2019، قبل أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى توقف التصفيات، مع استئناف المباريات فقط في 3 يونيو 2021.

وبعد 12 يوماً من المنافسات، اكتمل الدور الثاني من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات سوريا والصين عن المجموعة الأولى، كما تأهلت أستراليا عن المجموعة الثانية، وإيران والعراق عن المجموعة الثالثة.

وتأهل منتخب السعودية عن المجموعة الرابعة، وعمان عن المجموعة الخامسة، واليابان عن المجموعة السادسة.

وتأهلت منتخبات الإمارات وفيتنام عن المجموعة السابعة، وكوريا الجنوبية ولبنان عن المجموعة الثامنة، إلى التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وحجزت مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2023، وقطر عن المجموعة الخامسة.

وخلال مشوار الدور الثاني من التصفيات، خاض منتخب الإمارات 8 مباريات، فاز في 6 منها، وخسر في 2، وسجل 23 هدفا، وتلقت شباكه 7 أهداف، ليتأهل متصدرا للمجموعة السابعة، برصيد 18 نقطة.

وفي الدور الثالث للتصفيات، وبعد ما حجز 20 منتخباً مكانهم في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس آسيا 2023، كان على 4 منتخبات التنافس في دور فاصل من أجل التأهل للدور النهائي.

وتفوقت إندونيسيا على الصين تايبيه 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفازت كمبوديا على غوام 3-1 في مجموع المباراتين.

وفي الدور النهائي ومع استمرار العالم في التعافي من جائحة كوفيد-19؛ أقيمت منافسات هذا الدور من التصفيات الآسيوية لكأس آسيا 2023 بنظام التجمع والدوري المجزأ، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ 24 على 6 مجموعات.

ومع بقاء 11 مكاناً فقط متاحاً، فقد نص نظام التصفيات على تأهل متصدري المجموعات الـ 6 وأفضل 5 منتخبات تحتل مركز الوصافة إلى النهائيات القارية.

وأقيمت المباريات خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو 2022، وقد حجز منتخب الأردن مكانه في النهائية كمتصدر للمجموعة الأولى، في حين لحق به منتخب أندونيسيا على حساب المنتخب الكويتي.

وكانت فلسطين هي صاحبة الصدارة في المجموعة الثانية، بعد أن حققت الفوز في مبارياتها الثلاث، وهو ما فعلته أيضاً أوزبكستان في المجموعة الثالثة.

وتأهلت تايلاند عن المجموعة الثالثة بصفتها أحد المنتخبات الخمسة التي احتلت مركز الوصافة، بينما تصدرت الهند المجموعة الرابعة بنسبة نجاح 100%، ولحقت بها هونغ كونغ عن ذات المجموعة.

كما حسمت البحرين صدارة المجموعة الخامسة، بتحقيقها 3 انتصارات، وتأهلت إلى جانبها عن نفس المجموعة ماليزيا.

وتصدرت طاجيكستان المجموعة السادسة متفوقة على قرغيزستان، ليحجز كلاهما مكانهما في النهائيات القارية.

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