إيفانكوفيتش: ودية عُمان والإمارات مهمة قبل الآسيوية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب المنتخب العُماني أن المباراة الودية أمام الإمارات مهمة وتحضيرية للوقوف على مدى جهوزية اللاعبين قبل الانتقال إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات آسيا. وعن نهائيات آسيا بالدوحة قال إيفانكوفيتش: «بكل تأكيد هي البطولة الأقوى على المستوى القاري، وحسب التوقعات ستكون بطولة تنافسية بالنظر لقوة المنتخبات المشاركة، وهناك أيضاً منتخبات تتألف من لاعبين ضمن أندية أوروبية كبيرة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا».

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة المنتخب العُماني لكرة القدم التحاق الحارس الدولي فايز الرشيدي، المحترف في صفوف نادي المنامة البحريني، ببقية اللاعبين في المعسكر الحالي في أبوظبي استعداداً لمواجهة منتخب الإمارات يوم السبت المقبل في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في آخر محطة تحضيرية للمنتخبين قبل نهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها قطر من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

ووضعت قرعة البطولة منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة بجانب إيران وفلسطين وهونج كونج، وسيستهل مبارياته بمواجهة هونج كونج في استاد خليفة الدولي 14 الجاري.

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