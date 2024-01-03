حتا يتعاقد مع مانزوكي بديلاً للخالدي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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علم «البيان» أن شركة كرة القدم في نادي حتا تعاقدت مع الدولي سيزار مانزوكي مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى وفريق داليان برو بديلاً للمهاجم الكويتي شبيب الخالدي الذي رحل عن صفوف الفريق ليعود إلى كاظمة الكويتي بعد تجربة قصيرة مع «الإعصار».

وبدأ مانزوكي «27 عاماً» مسيرته الاحترافية مع فرق اس مايما يونيون وفيتا كلوب قبل الانتقال إلى فريق فايبرز الأوغندي ليخوض تجربته الأولى خارج أفريقيا مع فريق داليان برو أحد أندية الدوري الصيني قبل الانتقال أخيراً إلى أولى محطاته العربية والخليجية من بوابة حتا في دورينا.

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