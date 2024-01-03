سعيد المحرزي لـ«البيان»: راضون عن نتائج مسافي وننتظر المزيد

المصدر: مسافي – محمد فضل

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أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي رضاهم التام عما يقدمه الفريق الأول لكرة القدم ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى واحتلاله المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وقال المحرزي في تصريح لـ«البيان»: أعتقد بأن الانسجام والإبقاء على الجهاز الفني للموسم الثاني على التوالي أسهما بقدر كبير في إحداث النقلة النوعية وانسجام الفريق الذي يقدم موسماً متميزاً بعد مضي 14 جولة على مباريات دوري الهواة.

إمكانات

وأشار المحرزي، إلى أن إدارة النادي تقوم بتسيير أمور النادي بأقل الإمكانات، موضحاً أن انضباط اللاعبين في التدريبات والتمارين والتزامهم تعليمات الجهاز الفني أسهمت بقدر كبير في ظهورهم بهذا المستوى الذي وجد الإشادة من قبل المراقبين والمحللين، وتابع المحرزي: شكرت اللاعبين وذلك عقب تحقيق الفوز على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف وقمت بتقديم التهنئة لهم على العرض الجيد الذي قدموه وكفل لهم الفوز بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن احترام المنافس الخطوة الأولى في تحقيق أي انتصار.

تنافس

وأشار رئيس مجلس إدارة مسافي، إلى أن الحكم على الفريقين الصاعدين لا يزال مبكراً وخصوصاً أن مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى تبقى عليها 3 أسابيع، وفي اعتقادي أن التنافس سيكون على أشده بين الفرق التي تجاوز رصيدها حاجز عشرين نقطة. وأكد أن مدرب مسافي المغربي إبراهيم بفود، سيتعامل مع كل مباراة بالقطعة ونتمنى أن يواصل اللاعبون على النهج ذاته في قادم المباريات وأن يحققوا مزيداً من الانتصارات مع ضرورة الحفاظ على معدل اللياقة البدنية العالية.

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