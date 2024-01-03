شباب الأهلي يشارك في «كأس الشتاء» مع سبارتاك وروستوف الروسيين وخيرات الكازاخي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستضيف ملعب استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، مباريات كأس الشتاء الودية للأندية «آر بي إل»، والتي تقام بمشاركة 4 أندية من بينها شباب الأهلي خلال الفترة من 2 إلى 14 فبراير المقبل، ضمن تحضيرات الأندية لاستكمال منافساتها في موسم 2023 - 2024.

وأكدت صحف روسية، أنه تم الاتفاق على مشاركة أندية شباب الأهلي، كونه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وسبارتاك موسكو وإف سي روستوف من روسيا، وخيرات الماتي الكازاخستاني في البطولة الودية، وأن المباراة الافتتاحية ستجمع بين شباب الأهلي وروستوف 2 فبراير المقبل، ثم يلتقي شباب الأهلي مع خيرات الماتي يوم 6 من الشهر نفسه.

وتتواصل مباريات البطولة بمواجهات سبارتاك موسكو مع روستوف 7 فبراير المقبل، وشباب الأهلي مع سبارتاك موسكو 10 منه، وخيرات الماتي مع روستوف في اليوم التالي، وسبارتاك موسكو مع خيرات الماتي يوم 14 من الشهر نفسه.

وأوضحت الصحف الروسية، أن الفائز بالدورة هو الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط، وأشارت إلى أن البطولة نفسها سبق وأقيمت خلال الفترة من 2 إلى 11 فبراير 2023 في أبوظبي، وشاركت فيها أندية سبارتاك وروستوف وكراسنودار وسوتشي، وتوج سبارتاك باللقب.

وكان ألكسندر ألييف رئيس رابطة الدوري الروسي، قد أعلن خلال أكتوبر 2023، عن إقامة بطولة كأس روسيا الشتوي لكرة القدم خلال فبراير 2024 في أبوظبي، وأكد وقتها على أن الرابطة تنتظر تأكيد الأندية الأربعة المشاركة، وقامت الصحف الروسية بتأكيد مواعيد ومباريات الدورة، فور الاستقرار على الأندية المشاركة، ومن بينها شباب الأهلي.

وتوج «فرسان دبي» الجمعة الماضية، بطلاً لكأس السوبر للمحترفين، بعد فوزه على الشارقة 6 - 2، في المباراة التي جرت على ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، وتتبقى لشباب الأهلي، بطولتان للتنافس على لقبيهما في الموسم الجاري، وهما بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم يتحدد بعد موعد انطلاق مباريات دورها ثمن النهائي.

كما يدافع شباب الأهلي حالياً، عن درع دوري أدنوك للمحترفين الذي توج به في الموسم الماضي، ويحتل الفريق المركز الثالث في قائمة الأندية المشاركة في البطولة برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصل في المركز الأول، مع العلم أن بطولة الدوري توقفت بعد الجولة 12، لترك المجال أمام استعدادات المنتخب الوطني الأول الأخيرة، قبل المشاركة في كأس آسيا، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، فيما ودع «فرسان دبي»، دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي الثاني، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي.

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