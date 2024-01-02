عيد باروت بديلاً لـ«الضحية11» في دوري الهواة

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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أعلن نادي دبا الفجيرة عن إقالة المدرب الصربي زوران بيقوفيتش بعد هزيمة الفريق الأخير أمام مسافي في دوري الدرجة الأولى، والاستعانة بالمدرب الوطني عيد باروت المدير الفني لفريق الجزيرة الحمراء، والذي سيتولى الإشراف على «النواخذة» حتى نهاية الموسم، ويعتبر زوران «الضحية» الـ11 في دوري «الهواة»، وهو المدرب الثاني الذي يغادر دبا الفجيرة بعد أن سبقه حسن العبدولي، كما تعاقب على تدريب مصفوت 3 مدربين هم: عبد الغني المهري، مروراً بالمدرب الصربي ماتيك سلافكو، وأخيراً التعاقد مع المدرب الوطني محمد علي البلوشي.

فيما رحل عن دبا الحصن التونسي: عثمان النجار وحل مكانه المصري طارق السيد، وغادر محمد العجماني تدريب «غلف يونايتد» من الجولة الرابعة، وجاء نيل تايلور مكانه، وسار الفجيرة على ذات النهج واستبدل مدربه المواطن محمد الحوسني بالمدرب الصربي زلاكو، واستعان الظفرة بالبرازيلي باولو كاميلي الذي جاء بديلاً عن الدكتور عبدالله مسفر، فيما تعاقد الحمرية مع محمد الجالبوت بديلاً عن محمد إسماعيل، ولم يتم تعيين أي مدرب بديل للمواطن معتز عبدالله مدرب الرمس ونفس الحال ينطبق على فريق سيتي الذي استغنى عن مدربه محمد البلوشي واستعان بمساعده سعيد جاسم.

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