النصر يعسكر في العين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف النصر عن إقامة معسكر شتوي في مدينة العين من 8 إلى 15 يناير الجاري خلال فترة التوقف الحالية استعداداً للمرحلة الثانية من الموسم، فيما يركن الفريق حالياً لفترة راحة تستمر حتى الأحد المقبل. ويتضمن البرنامج الإعدادي للمعسكر تدريبات يومية صباحية ومسائية ومباراة ودية واحدة بتاريخ 14 يناير الجاري.

ويحتل النصر المركز التاسع في دوري أدنوك للمحترفين بـ15 نقطة، وتنتظره مباراة قوية مع جاره الوصل في ختام مرحلة الذهاب في فبراير المقبل. من جهته، يعود المدرب الهولندي ألفريد شرودر إلى دبي نهاية الأسبوع الجاري، بعدما سافر لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية مع عائلته في هولندا.

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