أبوظبي تحتضن معسكر منتخب العراق

المصدر: دبي - علي شدهان

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تحتضن العاصمة أبوظبي، معسكر منتخب العراق، خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير الجاري، وذلك في إطار استعداداته لخوض كأس آسيا في قطر من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

تضم البعثة اللاعبين: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل وزيد تحسين، وسعد ناطق وفرانس ضياء وريبين سولاقا وعلي عدنان وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي وآلان محيي الدين، وإبراهيم بايش وزيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد وأمير العماري وأمجد عطوان وعلي جاسم وبشار رسن ويوسف الأمين ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد، وعلي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي.

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