سعيد شخيت: شباب الأهلي استحق «السوبر» والدوري بين الأربعة الكبار

المصدر: دبي - البيان

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أكد المغربي سعيد شخيت المدير الفني الأسبق لفريق البطائح، أن شباب الأهلي استحق كأس السوبر عن جدارة واستحقاق، بعدما قدم أداءً متميزاً أمام فريق قوي بقيمة الشارقة، وقال: أعتقد أن أداء الفريق هذا الموسم قادر على إضافة المزيد من البطولات لا سيما في وجود مجموعة من أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب ومدرب كفء قادر على إدارة المباريات بطريقة احترافية.

وأضاف شخيت قائلاً: نجح «فرسان دبي» من عمل «ريمونتادا» خلال الشوط الأول، والعودة إلى اللقاء بالتعادل بعد التأخر بهدفين نظيفين، ثم إنهاء الشوط بالفوز بنتيجة 3 - 2،، وواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة تاريخية كبيرة، من الصعب تكرارها في مثل تلك المواجهات النهائية على الألقاب.

طرد

وأضاف: أعتقد أن طرد لاعب الشارقة، كان نقطة التحول الرئيسية في المباراة، خاصة وأن فريقه كان متقدماً بهدفين نظيفين، وشخصياً توقعت أن يقوم الروماني كوزمين مدرب الشارقة بتغيير طريقة لعب فريقه عقب الطرد، لكن هذا الأمر لم يحدث وسجل شباب الأهلي هدفين، ونجحوا في العودة والفوز بالشوط الأول، واستمرار السيطرة والتسجيل في الشوط الثاني، قبل الخروج بانتصار كبير.

وأضاف سعيد شخيت: شخصياً أرى أن إدارة كوزمين في الفترة الأخيرة ليست بنفس احترافية الموسم الماضي عندما توج بكل الكؤوس، ربما هناك حالة من التشبع بين اللاعبين والجهاز الفني أو أن الثقة الزائدة هي من كلفت المنظومة خسارة الكأس تلو الأخرى، التغيير في بعض الأحيان يكون ضرورياً من أجل العودة لمنصات التتويج والمنافسة بقوة من جديد.

منافسة

وعن المنافسة القوية في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، قال سعيد شخيت: فريق الوصل يقدم هذا الموسم أداءَ ولا أروع، وبالفعل بدأت ملامح البطل تظهر عليه، خاصة بعد فوزه الأخير على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتصدره قمة الدوري بـ 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن العين الوصيف بـ 25 نقطة، وشباب الأهلي الثالث بـ 24 نقطة، والشارقة رابعاً بـ 22 نقطة، وأرى أن المنافسة على اللقب لن تخرج من بين هذه الأندية الأربعة، وإن كنت أرى أن الوصل هو الأقرب للتتويج باللقب إذا ما استمر على نفس الأداء القوي، في ظل الدعم اللا محدود من جماهيره الكبيرة سواء على ملعبه أو خارجه.

صراع

وحول الصراع في دوري الدرجة الأولى «الهواة» وحلم الصعود إلى المحترفين، قال سعيد شخيت: المنافسة رباعية بين العروبة المتصدر بـ 33، والظفرة ودبا الحصن بـ 25 نقطة شركاء الوصافة، ودبا الفجيرة، هذه الفرق هي الأقرب للصعود لدوري المحترفين،.

وبخصوص تدريب أحد الفرق المحلية خلال المرحلة المقبلة، قال: تلقيت العديد من العروض وما زلت أفاضل بينها وأدرس كل الملفات من أجل اختيار الأفضل، وأعتقد أنني سأحسم الجدل خلال الأيام المقبلة حتى أبدأ مبكراً في اختيار طاقم العمل ووضع البرنامج من المرحلة المقبلة وحتى نهاية الموسم.

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