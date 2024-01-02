«الهواة» يحبس الأنفاس ويؤجل حسم لقب بطل الشتاء

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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رفضت مباريات الأسبوع 14 حسم لقب بطل شتاء دوري الدرجة الأولى «الهواة»، والذي تأجل بأمر دبا الحصن المستفيد الأكبر من مباريات هذه الجولة بعد أن أشعل الحصن الوصافة وتساوى مع الظفرة بـ25 نقطة للفريقين، بينما وصل فريق العروبة المتصدر إلى النقطة 33 نقطة، مع تبقي 3 مباريات لكل من العروبة والحصن ومباراتين للظفرة الذي سيرتاح خلال هذا الأسبوع، وفي مباريات الجولة سقط العروبة متصدر الترتيب في فخ التعادل الثاني على التوالي أمام الظفرة الوصيف والمتعادل للمرة الثالثة أيضاً على التوالي، وهو ما جعل مركز الوصافة مهدداً أكثر من أي وقت مضى من قبل دبا الحصن الذي يمتلك نفس رصيد الظفرة 25 نقطة المتفوق بفارق الأهداف.

لم تغب الكراسي الموسيقية عن مواجهات هذا الأسبوع، وتمكن العربي من الحفاظ على مركزه الرابع بـ23 نقطة، وأبهر «نجم الجولة» فريق مسافي الخامس صاحب الـ22 نقطة الجميع وألحق الهزيمة بفريق دبا الفجيرة، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة، وانتفض يونايتد أمام الحمرية وتفوق عليه بثلاثية وجاء سادساً بـ 21 نقطة.

تعادل الجزيرة الحمراء السابع مع التعاون 2 ـ 2، ليصل برصيده إلى 20 نقطة، وجاء التعاون في المركز 12 بـ 15 نقطة، وتساوى دبا الفجيرة و الفجيرة بـ 19 نقطة لكل فريق في المركزين الثامن والتاسع والذيد العاشر بـ 18 نقطة، ثم غلف اف سي الـ 11 بـ17 نقطة، والحمرية 13 بـ 15 نقطة، ثم غلف يونايتد 14 بـ14 نقطة، و مصفوت الـ 15 بـ 9 نقاط، ثم سيتي 16 بـ 6 نقاط، والرمس الأخير بـ3 نقاط.

تنطلق مواجهات الأسبوع 15 يوم 6 يناير الجاري بأربع مباريات، العروبة والجزيرة الحمراء، الرمس ضد الفجيرة، دبا الفجيرة ومصفوت، غلف يونايتد والظفرة، واليوم التالي يلتقي التعاون والحمرية، الذيد ومسافي، سيتي والحصن، يونايتد والعربي.

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