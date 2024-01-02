الصحافة الصربية: ماركو نيكوليتش سعيد بالعمل والحياة في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نفى ديان جوكسيموفيتش، مدير أعمال ماركو نيكوليتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، أنباء إمكانية عودته للعمل في روسيا أو الانتقال إلى تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد أن المدرب الصربي، يشعر بالارتياح والسعادة بالعمل والعيش في دبي.

وبين موقع «سبورت كليب» الرياضي الصربي، أن هناك تقارير إعلامية أفادت أن ماركو المدير الفني السابق لنادي لوكوموتيف موسكو، قد يعود قريباً إلى الدوري الروسي الممتاز، إلى جانب اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالحصول على خدمات المدرب الصربي.

فوز

وأشار الموقع إلى أن فوز شباب الأهلي قبل أيام، والذي يلعب فيه الصربيين لوكا ميليفوييفيتش وبوغدان بلانيتش، بكأس السوبر بالفوز على الشارقة بنتيجة 6 - 2، وإلى أن ماركو (44 عاماً)، تولى تدريب شباب الأهلي في 1 يوليو الماضي.

وتحت قيادته لعب الفريق 16 مباراة، وحقق 8 انتصارات، و3 تعادلات، و5 هزائم، وينتهي عقده مع النادي في صيف 2024، وودع الفريق بطولتي دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي الثاني، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من ربع النهائي، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصل في المركز الأول.

تدريب

وسبق للمدرب الصربي أن عمل مدرباً في لوكوموتيف موسكو موسم 2020 - 2021، وفاز معه بكأس روسيا، واحتل المركز الثالث في البطولة، كما تولى تدريب العديد من الأندية، ومنها راد، فويفودينا وبارتيزان، وحقق أيضاً، بطولتي دوري وكأس صربيا مع بارتيزان موسم 2016 - 2017.

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