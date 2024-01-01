«الأبيض» يواصل استعداداته لودية شقيقه العُماني السبت

المصدر: دبي - البيان

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يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لأداء مباراة دولية ودية أمام شقيقه منتخب عُمان، في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في تمام الساعة السابعة والربع من مساء السبت المقبل، وذلك في ختام المعسكر التحضيري للأبيض بالعاصمة أبوظبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستنطلق في الدوحة، خلال يناير الجاري.

واستمرت تدريبات المنتخب بجامعة نيويورك، عقب المباراة السابقة أمام قيرغيزستان، والتي كسبها الأبيض بهدف دون رد، حيث حرص الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو بينتو على مواصلة العمل مع جهازه المعاون في تجهيز كل اللاعبين، للوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية.

وتعتبر مواجهة عُمان هي السابعة للمنتخب تحت قيادة المدير الفني باولو بينتو، الذي حقق ستة انتصارات متتالية منذ تسلمه المهمة، حيث فاز في ثلاث تجارب ودية على كوستاريكا بأربعة أهداف لهدف، وعلى الكويت بهدف نظيف، ثم لبنان بهدفين لهدف، وحقق انتصارين في التصفيات على نيبال برباعية دون رد، وعلى البحرين بهدفين دون مقابل، إضافة إلى التجربة الأخيرة أمام قيرغزستان.

من جانبه عدّد خليفة الحمادي مدافع منتخبنا الوطني الفوائد الفنية الكبيرة، التي يحققها المنتخب من التجارب الإعدادية، مشيراً إلى أن المواجهة الأخيرة أمام قيرغزستان جاءت قوية، خاصة أن الأبيض واجه منتخباً منظماً، يمتاز لاعبوه بلياقة بدنية عالية.

وقال: «كل مباراة أشارك فيها مع المنتخب تضيف لي مزيداً من الخبرات الميدانية، التي أحتاج إليها في مسيرتي الفنية، الجهاز الفني يحرص على توجيهنا باستمرار، ويعمل على معالجة السلبيات، التي تظهر في الأداء، التجارب الإعدادية السابقة أفادتنا كثيراً، وأتمنى أن تكون مواجهة عُمان الأكثر فائدة باعتبارها الأخيرة».

على صعيد متصل أوضح علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني أن الجميع في كامل الاستعداد لمواجهة عُمان، معتبراً أنها التجربة الأهم، لأنها تأتي في ختام المعسكر الإعدادي، قبل خوض مباريات نهائيات كأس آسيا.

وقال: «نتطلع لتقديم أداء أفضل أمام المنتخب العماني، التحضيرات سارت بشكل جيد، خلال الفترة السابقة، واعتقد أن الأبيض في وضع بدني وفني جيد في الوقت الراهن، الجهاز الفني يقوم بعمل مميز».

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