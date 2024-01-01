«الأبيض».. 6 انتصارات متتالية تزيد الطموحات قبل كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سقف الطموحات تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو المدير الفني بعد أن حقق فوزه السادس على التوالي وجاء على حساب منتخب قيرغيزستان بهدف علي مبخوت في المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين أول من أمس استعداداً للنهائيات الآسيوية المقامة في الدوحة من 12 الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، والتي يشارك فيها منتخبنا بالمجموعة الثالثة بجانب منتخبات إيران، وهونغ كونغ، وفلسطين.

ونجح بينتو الذي تولى مهمة قيادة المنتخب في يوليو الماضي في وضع بصمته بالمنتخب والتي منحته ثقة الشارع الرياضي، واستطاع أن يقود المنتخب إلى 6 انتصارات متتالية في مواجهات رسمية وودية، منها انتصاران على نيبال 4 - 0 والبحرين 2 - 0،في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، و4 انتصارات ودية على كوستاريكا 4 - 1، والكويت 1 - 0، ولبنان 2 - 1 وقيرغيزستان 1 - 0.

ويلتقي منتخبنا شقيقه العماني السبت المقبل في بروفة أخيرة قبل كأس آسيا بطموح تحقيق الفوز السابع، ويعقبها الكشف عن عناصر البعثة المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في البطولة الآسيوية.

وبجانب النتائج الإيجابية فإن بينتو ساهم في تغيير صورة المنتخب بشكل كبير ونجح في صناعة توليفة جيدة قدمت مستوى مرضياً إلى حد كبير قياساً بالمستوى الذي كان يقدمه «الأبيض» في فترة سابقة، ما جعل طموحات الجمهور ترتفع خاصة مع نجاحه في التصفيات المؤهلة للمونديال، وسط أمنيات كبيرة بأن ينجح منتخبنا في التحديات المقبلة.

تطوير

وأكد علي خصيف قائد «الأبيض» أن مواصلة النتائج الإيجابية تساهم في تطوير مردود المنتخب فنياً خلال المرحلة المقبلة وتمنح اللاعبين الثقة والدافع للمزيد من الانتصارات، وقال: ثقافة الفوز تمنحنا الثقة والحافز في مشوارنا المقبل.

وأضاف: توجد بعض السلبيات لكن المؤكد أن الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء ودعم الإيجابيات، والمهم لنا في الوقت الحالي المحافظة على ثقافة الفوز التي تمنح الجميع الثقة وتزيد من دافع كل لاعب لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وأشار علي خصيف إلى أن تطور الأداء يأتي مع الاحتكاك بخوض المزيد من المباريات، مبيناً أن المنتخب في مرحلة العد التنازلي للبطولة الآسيوية ويمضي في الطريق الصحيح، ويوجد التزام كبير وانضباط وسط اللاعبين في التدريبات، كلها أشياء جيدة ومبشرة لتحقيق أفضل النتائج.

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