استقالة مدير فريق الكرة بنادي الرمس

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تقدم علي ربيع مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرمس، باستقالته لأسباب خاصة، وشكر مجلس إدارة النادي على التعاون والثقة التي منحه إياها خلال الفترة التي تولى فيها منصب مدير الفريق الأول بنادي الرمس، وكشف ربيع أن هناك أسباباً خاصة تحول دون استمراره، وأنه قام بإخطار إدارة النادي بقراره، متمنياً التوفيق للجميع، وقال لـ «البيان»: كانت تجربة مفيدة، تشرفت بالعمل في النادي، وأشكر الإدارة التي أتاحت لي فرصة خدمة النادي الذي تربيت فيه، وصنع مني لاعباً محترفاً،و سأظل دوماً رهن إشارة النادي.

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