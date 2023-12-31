استقالة مدير فريق الكرة بنادي الرمس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تقدم علي ربيع مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرمس، باستقالته لأسباب خاصة، وشكر مجلس إدارة النادي على التعاون والثقة التي منحه إياها خلال الفترة التي تولى فيها منصب مدير الفريق الأول بنادي الرمس، وكشف ربيع أن هناك أسباباً خاصة تحول دون استمراره، وأنه قام بإخطار إدارة النادي بقراره، متمنياً التوفيق للجميع، وقال لـ «البيان»: كانت تجربة مفيدة، تشرفت بالعمل في النادي، وأشكر الإدارة التي أتاحت لي فرصة خدمة النادي الذي تربيت فيه، وصنع مني لاعباً محترفاً.

وتابع: فضلت الاعتذار لأسباب خاصة، والنادي لن يتأثر بابتعادي، والكثير من أبناء النادي يملكون الكفاءة والمؤهلات لشغل منصب مدير الفريق الأول، وأؤكد أنني سأظل دوماً رهن إشارة النادي.

الجدير بالذكر، أن الرمس يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى برصيد 3 نقاط.

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