«الأبيض» يتغلب على قيرغيزستان ودياً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على ضيفه منتخب قيرغيزستان بهدف من ركلة جزاء نفذها علي مبخوت في الدقيقة 90 من عمر اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، أمس، على استاد محمد بن زايد ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس آسيا في الدوحة. حضر المباراة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهدت المباراة مواصلة باولو بينتو مدرب «الأبيض» قيادة المنتخب إلى الانتصارات بالفوز السادس.

لعب المنتخبان بتوازن في الهجوم والدفاع، بالشوط الأول، وكانت الفرصة الأخطر من نصيب منتخبنا عن طريق ضربة ثابتة نفذها كايو كانيدو اصطدمت بالقائم وتحولت إلى خارج الملعب، بينما كانت الفرصة الأبرز للضيوف من ضربة رأسية تألق علي خصيف حارس منتخبنا في إبعادها ببراعة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أشهر الحكم السعودي سامي الجريس البطاقة الحمراء للاعب قيرغيزستان اليكولوف بعد منحه الإنذار الثاني بحجة التحايل. وأجرى باولو بينتو عدة تبديلات في صفوف المنتخب، ونجح البديل فابيو ليما في إنعاش الجانب الهجومي، وكاد يحرز هدفاً .

وأثمر الضغط المتواصل عن هدف فوز «الأبيض»، وجاء عن طريق علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة تحصل عليها كايو كانيدو، بعد تعرضه للاعتراض، من حارس قيرغيرستان داخل منطقة الجزاء.

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