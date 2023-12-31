تعادل العروبة والظفرة في قمة «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تعادل الظفرة وضيفه العروبة أمس في قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة 14، وحافظ العروبة على الصدارة بالنقطة 33، والظفرة على الوصافة برصيد 25 نقطة، وتأجل حسم لقب بطل الشتاء إلى ما بعد نهاية مباراتي اليوم، حيث يلتقي دبا الحصن مع الذيد، والحمرية مع يونايتد.

وفاز العربي على سيتي بهدف سجله جونيور ووصل الفريق للنقطة 23، وتغلب مسافي على دبا الفجيرة 2 - 1، ووصل إلى 22 نقطة. وتعادل التعاون بتسعة لاعبين مع الجزيرة الحمراء 2 - 2. وتخطى مصفوت فريق الرمس بنتيجة 3 - 2، وتعادل غلف اف سي وغلف يونايتد سلبياً.

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