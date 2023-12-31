لاعبو شباب الأهلي يحتفلون بـ«صب» الماء على ماركو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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احتفل لاعبو شباب الأهلي بكأس السوبر مع مدربهم الصربي ماركو نيكوليتش، بحمل المدرب داخل أرض ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، وأكملوا احتفالهم بـ«صب» الماء على ماركو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة. وعلق ماركو على لقاء السوبر، بقوله: «حققنا فوزاً مستحقاً في مباراة كأس السوبر، ووضعنا أول لقب هذا الموسم في خزينة النادي..

وبالتأكيد هذا الأمر يضاف إلى تاريخ النادي، ومسيرتي الشخصية، وأشكر اللاعبين لأنهم أصحاب الفضل الأول في تحقيقه، كما أشكر جماهير شباب الأهلي على مساندتها ودعمها للفريق سواء في مباراة السوبر أم في المواجهات السابقة، وأتمنى استمرار الدعم والمساندة حتى نهاية الموسم». وواصل قائلاً: «كما أشكر الشارقة على أدائه خلال اللقاء، وكل من ساهم في إنجاح مباراة كأس السوبر تنظيمياً أو فنياً، وأتمنى للكرة الإماراتية المزيد من مثل تلك المباريات الجميلة والقوية، والملاعب الرائعة مثل ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر».

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة كأس السوبر الإماراتي، حظيت بأهمية كبيرة من الصحف والمواقع الرياضية الصربية، والتي تغنت بانتصار المدرب ماركو نيكوليتش، ومنها موقع «سبورتال»، والذي أشاد بما حققه ماركو مع شباب الأهلي، وذلك تحت عنوان «ماركو نيكوليتش فاز بشكل مثير للإعجاب بكأس السوبر في الإمارات»، وأشارت أن النجاح تم بمساهمة مساعديه الصرب أيضاً، وهم المدربان المساعدان سميلجانيتش وألكسندر روجيتش، وجوران باساريتش أخصائي العلاج الطبيعي، والمحلل لازار توميتش.

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