ماتيوس ليما: حققنا لقباً مستحقاً وانتظروا مني الأفضل

المصدر: دبي - البيان

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أكد ماتيوس ليما مهاجم شباب الأهلي، أن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام الشارقة، وحقق لقباً مستحقاً عندما توج بطلاً لكأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه، وأوضح أن تحقيق اللقب جاء نتيجة التحضير الجيد للمواجهة، وهو ما ظهر بتقديم لاعبي فريقه لأفضل ما لديهم، وفرض شخصية البطل على أرض الملعب.

وأعرب عن سعادته بالتسجيل في مباراة السوبر، مؤكداً أن هذا الأمر مهم جداً لتاريخه في شباب الأهلي، وكشف عن خوضه لمباراة السوبر، وهو يعاني من الإصابة، وتحامل على نفسه رغم الآلام للمساهمة مع فريقه في إسعاد جمهور الفريق.

انتصار

كما أوضح إيغور جيسوس لاعب شباب الأهلي، أن طرد عبد العزيز الكعبي لاعب الشارقة، خدم «فرسان دبي» كثيراً، وكان نقطة تحول مهمة في مباراة كأس السوبر، بعدما بدأها شباب الأهلي بشكل سيئ، وتلقي هدفين خلال أول نصف ساعة من المباراة، وأكد أن الروح القتالية والإصرار ساعدا فريقه على العودة، والخروج بالفوز في الشوط الأول، واستكمال مسيرة الانتصار في الشوط الثاني باستغلال الثغرات في صفوف الشارقة، لتحقيق انتصار تاريخي كبير.

وبارك محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، لجماهير فريقه الفوز بكأس السوبر مساء أول من أمس، بعد مباراة وصفها بالـ«صعبة»، لتأخر فريقه بهدفين أول نصف ساعة، ما زاد من صعوبة مهمة العودة والفوز بالمباراة وبأول ألقاب موسم 2023 - 2024.

وقال: «تعاملنا مع مباراة كأس السوبر قبلها وبعد أول ربع ساعة من مجرياتها، بالكثير من الهدوء والتركيز، والجميع تلمس هذا الأمر على ضوء أحداث اللقاء والنتيجة الكبيرة التي حققها الفريق، وأتمنى أن ينعكس التتويج باللقب على باقي مشوارنا هذا الموسم».

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