البطل الأكثر تتويجاً باللقب برقم قياسي

المصدر: دبي - البيان

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أنهى شباب الأهلي عام 2023، على أفضل ما يكون بالتتويج بحصده لأول ألقاب موسم 2023 - 2024، والانفراد بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برقم قياسي، وبفوز هو الأكبر في تاريخ مباريات كأس السوبر، وعزز تصدره لقائمة الأندية الأكثر فوزاً بالألقاب في عصر الاحتراف بتحقيق 18 لقباً في المسابقات المحلية، إذ تتضمن بطولات (فرسان دبي) أيضاً.

ومنذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية في موسم 2008 - 2009، تحقيق درع الدوري مواسم 2008 - 2009، 2013 - 2014 و2015 - 2016 و2022 - 2023، بالإضافة إلى تحقيق الدرع وقت الهواية في مواسم 1974 - 1975، 1975 - 1976، 1979 - 1980، 2005 – 2006، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مواسم 2012 - 2013، 2018 - 2019 و2020 - 2021، وقبل الاحتراف في مواسم 1974 - 1975، 1976 - 1977، 1987 - 1988، 1995 - 1996، 2001 - 2002، 2003 - 2024، و2007 - 2008، وكأس المحترفين مواسم 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2016 - 2017، 2018 - 2019 و2020 – 2021.

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