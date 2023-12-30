منتخب الإمارات يحقق فوزاً معنوياً على "الصقور البيضاء" تأهباً لنهائيات آسيا

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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حقق منتخبنا الوطني فوزا معنويا مهما على ضيفه منتخب قيرغيزستان بهدف من ركلة جزاء نفذها علي مبخوت في الدقيقة 90 من عمر اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب إستاد محمد بن زايد ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس آسيا المقامة بالدوحة في الفترة من 12 ينايرإلى 10 فبراير المقبلين، بعد مواجهة متوسطة الأداء، غاب عنها عدد من لاعبي "الأبيض" المنتمين لناديي شباب الأهلي والشارقة، وأعتمد باولو بينتو مدرب منتخبنا الذي واصل تميزه على تشكيلة ضمت: على خصيف "حارس مرمى"، عبد الله ادريس، زايد الزعابي، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي "الدفاع"، عبد الله رمضان، يحي نادر، طحنون الزعابي " الوسط"، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت "الهجوم"، ويختتم منتخبنا إعداده للنهائيات الآسيوية عبر معسكره التحضيري الحالي بمواجهة نظيره العماني يوم 6 يناير المقبل بإستاد آل نهيان قبل التوجه إلى الدوحة.

ولعب المنتخبان الإماراتي والقيرغيزستاني، في الحصة الأولى بتوزان في الهجوم والدفاع، ما أتاح فرصة تبادل الهجمات لهز الشباك مع أفضلية طفيفة لـ "الصقور البيضاء" في بناء الهجمات والإستحواذ لكن الفرصة الأخطر كانت من نصيب منتخبنا عن طريق ضربة ثابتة نفذها كايو كانيدو اصطدمت بالقائم وتحولت إلى خارج الملعب، بينما كانت الفرصة الأبرز للضيوف من ضربة رأسية تالق علي خصيف حارس مرمى منتخبنا في إبعادها ببراعة إلى ركنية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أشهر الحكم السعودي سامي الجريس البطاقة الحمراء للاعب قيرغيزستان اليكولوف بعد منحه الإنذار الثاني بحجة التحايل، الشي الذي منح منتخبنا الوطني التفوق في الإستحواذ على الكرة والضغط على مرمى ضيفه الذي تراجع إلى الدفاع وأعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تخلو من الخطورة.

ومع تقدم دقائق اللعب أجرى باولو بينتو مدرب منتخبنا عدة تبديلات في صفوفه لتوزيع الفرص وهز شباك المنافس ونجح البديل فابيو ليما في إنعاش الجانب الهجومي وكاد أن يحرز هدف التقدم من تهديفة تصدى لها حارس المرمى، وأثمر الضغط المتواصل لمنتخبنا عن هدف الفوز الذي أحرزه علي مبخوت في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء إرتكبها حارس المرمى القيرغيزستاني مع كايو كانيدو أنتهت عليه المواجهة.

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