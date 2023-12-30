الغساني حزين على إلغاء هدفه الجميل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدى يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، حزنه على إلغاء الهدف الذي سجله في الدقيقة 70 من عمر مباراة كأس السوبر أمام الشارقة، لوجود خطأ من لاعب شباب الأهلي طارق أحمد، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وقال: «كنت أتمنى عدم إلغاء هذا الهدف، لأنه سجل بطريقة جميلة، ولم أفرح بأي هدف سجلته قبلها مثل الفرحة التي عشتها بعد تسجيل هذا الهدف من جماله»، ووجه رسالة إلى حكم المباراة مازحاً: «يا ريتك مشيتها».

وعن فوز شباب الأهلي بكأس السوبر، وبنتيجة كبيرة على الشارقة، قال: «في مثل تلك المواجهات الكبيرة، يكون الأكثر هدوءاً، والأقدر على فرض شخصيته على أرض الملعب، هو القادر على الخروج بالفوز، وليس المهم من يسجل، ولكن الأهم تحقيق الفريق للفوز، والصعود إلى منصة التتويج».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز