كوزمين: درس صعب وأتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة

المصدر: الشارقة - البيان

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شن الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني للشارقة، انتقادات لاذعة على فريقه، بعد الخسارة القياسية في موقعة كأس السوبر «6-2»، وقال كوزمين: هذا هو السوبر الأسهل دون شك، ولكننا حولناه إلى مأساة واضحة، حينما ارتكبنا أخطاءً كبرى، واستسلمنا أمام الخصم». وأوضح المدرب الروماني «خلال النصف ساعة الأولى، كنا الطرف الأفضل، وتحكمنا في مجريات المباراة. وكان بإمكاننا تسجيل هدفٍ ثالث، ولكن الأخطاء جعلتنا نخسر بسهولة».

ونوّه كوزمين بأن «آخر 3 أهداف سجلها شباب الأهلي جاءت بواسطة لاعبي الشارقة، وهذا أمرٌ صعبٌ للغاية، ومنحهم انتصاراً سهلاً».

وأعلن كوزمين تحمّله الكامل لمسؤولية الهزيمة «حتى وإن كانت الأخطاء بسبب اللاعبين، لأنني لا أحب الهروب من مثل هذه المواقف». واختتم كوزمين حديثه قائلاً «مثل هذه المباريات تجعلنا نفكّر بصورة أفضل، من أجل تصحيح الأخطاء، سأحاول تدارك الأمور، فهذه الخسارة درسٌ صعبٌ».

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