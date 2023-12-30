حماد: العين قادر على الدفاع عن سمعة الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تبدو الفرصة مواتية للعين لبلوغ المرحلة التالية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما أوقعته القرعة التي جرت أول من أمس مع ناساف الأوزبكي، متصدر المجموعة الثانية في الدور ثمن النهائي وذلك قياساً على فارق الإمكانات والخبرة التي ترجح كفة ممثل الإمارات الوحيد في المسابقة القارية البارزة، وهي المرة الثانية التي يواجه فيها ناساف الأوزبكي في ثمن النهائي، إذ سبق وقابله في عام 2016.

وسبق للعين أن تأهل من دوري الستة عشر إلى ربع النهائي 3 مرات من 5 مشاركات سابقة وكانت أمام الجزيرة عام 2014، وذوبهان الإيراني 2016، والإستقلال الإيراني 2017، بينما خرج من هذا الدور أمام كل من شباب الأهلي، والدحيل عامي 2015 و2018.

ووصف محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، القرعة بالمتوازنة، مؤكداً على ضرورة الحذر والتركيز لأن الفرق التي وصلت لثمن النهائي بلغت هذه المرحلة عن جدارة واستحقاق، لافتاً إلى أن أي مرحلة متقدمة في البطولة الآسيوية دائماً ما تكون أقوى من التي سبقتها، وقال إن مهمة فريقه في المراحل المقبلة لن تكون سهلة، لكن العين نادٍ كبير ولا يخشى أي فريق في القارة وله اسمه ووضعه وتاريخه في البطولة الآسيوية، كما أنه أحد أفضل الأندية التي مثلت القارة الآسيوية في كأس العالم للأندية، وهو قادر على الدفاع عن سمعة الكرة الإماراتية.

وأوضح حماد، أن العين سيعود إلى برامجه التدريبية خلال فترة التوقف على فترتين صباحية ومسائية، والتي من المقرر أن تتخللها بعض المباريات الودية بالنسبة للفريقين الأول والرديف.

بدوره أعرب أحمد الشامسي، مدير فريق العين عن رضاه على قرعة مرحلة خروج المهزوم، ووصف القرعة بالمتوازنة، مؤكداً رغبة الزعيم القوية في تحقيق طموحات جماهير العين الوفية.

وبالمقابل أكد كوبلجون شودمونوف مدير فريق ناساف، أن مهمة فريقه لن تكون سهلة، لأنهم سيواجهون العين الذي حسم تأهله مبكراً لهذه المرحلة، وقال في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي العين: أتوقع مباراة ممتعة ومثيرة بين الفريقين فقد واجهنا نادي العين من قبل في مرحلة المجموعات عام 2016 وتركت صدى رائعاً، وبكل تأكيد أتمنى أن نوفق في التأهل أمام أحد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

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