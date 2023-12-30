عبد الهادي محمد: طرح حلول رقمية جديدة تدعم جهود رابطة المحترفين

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد عبد الهادي محمد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إم بي إم إي، الشريك الرقمي والتكنولوجي الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، على هامش مباراة كأس السوبر التي جمعت شباب الأهلي والشارقة في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وانتهت نتيجتها لصالح شباب الأهلي 6 ـ 2 أمس، أن المجموعة تسعى إلى دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الرابطة في العمل التكنولوجي لإحداث نقلة نوعية مضافة تخدم الكرة الإماراتية، وتربط الرياضة عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص بالتكنولوجيا الحديثة، وأن هذا الأمر سيمهد لتحقيق مكاسب مهمة في جانب تطوير المردود الفني والجماهيري إضافة إلى تنظيم العمل الإداري للمؤسسات الرياضية.

كما أشاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة بالحضور الجماهيري الكبير، وجهود الرابطة بتوفير كل مستلزمات نجاح المباريات النهائية، موضحاً أن الحلول المهمة والمبتكرة التي ستوفرها المجموعة هي تلك التي ستسهم بتفعيل تطبيق للهاتف المتحرك ليعمل كمركز معلومات شامل للجمهور في المدرجات للحصول على التفاصيل الخاصة بالمباريات، في تطبيق سهل الاستخدام يدعم لغات متعددة، إضافة إلى حلول تسهم بتشجيع أكبر لجمهور الأندية عن طريق تمكينه من شراء التذاكر الخاصة بفرقهم، أو قمصان اللاعبين الموقعة من قبلهم، إضافة إلى حلول تسهم بتفاعل الجمهور مع فريقه بتوفيره مستلزماته، إضافة إلى الحلول التي تمهد لإجراء استطلاعات الرأي المباشرة والألعاب التفاعلية أثناء المباريات، مما يسهم بارتباط الجمهور بالمباريات وأحداثها.

وأوضح عبد الهادي محمد: أن الحلول آمنة والقنوات مبتكرة وتقوم على تطبيقات ذكية ومنصات رقمية سهلة لتصبح مركز معلومات آمناً لبيانات الجمهور الحاضر، والذي لم تمكنه ظروفه من التواجد في المدرجات عن طريق إتاحة المشاهدة الافتراضية والبث المباشر والدردشات التفاعلية مع الزملاء والمعجبين طلب الجمهور، الأمر الذي سيلعب دوراً رئيساً في استطلاعات الرأي المباشرة والنشاطات التفاعلية أثناء المباريات. إن ذلك كله كفيل على إثراء شعور الجمهور وارتباطه بالمباريات وأحداثها.

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