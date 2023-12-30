سمير ميميشيفيتش: النصر يستحق مكانة أفضل في جدول الترتيب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد البوسني سمير ميميشيفيتش لاعب النصر أن «العميد» يستحق مكانة أفضل في جدول الترتيب، وأنه وزملاءه لا يشعرون بالرضا عما تحقق خلال الفترة الماضية، ويحتاجون لبذل مزيد من الجهود لتحسين نتائج الفريق في المرحلة التالية من الموسم.

وأوضح ميميشيفيتش أن سيناريو مباراة الإمارات التي فاز فيها النصر بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة 12 من درس مفيد لفريقه، مشيراً إلى أن النصر سيطر على المباراة، لكنه لم ينجح في التسجيل إلا في الدقائق الأخيرة رغم النقص العددي في صفوف المنافس، وقال: افتقدنا القليل من الحظ لترجمة الفرص إلى أهداف، وبالتالي عشنا سيناريو صعباً للغاية.

مكاسب

وأضاف: الطريقة الدفاعية التي اعتمدها الإمارات جعلت المباراة صعبة ودفعتنا لبذل المزيد من الجهد حتى نصل إلى المرمى ونخطف الفوز المستحق.

وأوضح اللاعب البوسني أن النصر خرج بجملة من المكاسب من المباراة، أبرزها الروح القتالية والتمسك بالأمل لتحقيق الهدف حتى الثانية الأخيرة من المباراة، وما يحسب لنا هو الحفاظ على الهدوء طيلة الـ90 دقيقة، وتكرار المحاولات .

وتابع: أسعدتنا النتيجة، لكننا لسنا راضين عن المستوى الذي قدمناه؛ لأنه بإمكاننا اللعب بطريقة أفضل، وعلينا أن نفكر في تطوير أنفسنا والخروج بالعلامة الكاملة في المباريات المقبلة على مستوى الأداء والنتيجة.

ترتيب

وعن رأيه في الوضع الحالي للنصر أكد ميميشيفيتش أنه قياساً على إمكانات الفريق والجهود التي بذلت خلال التحضيرات كان بإمكان النصر تحقيق حصاد ومركز أفضل، مشيراً إلى أن الفريق أضاع بعض النقاط السهلة وأنه وزملاءه لا يشعرون بالرضا حول وضع الفريق في جدول الترتيب بعد 12 مباراة، وقال:

نحتاج للتركيز على بعض النقائص التي حالت دون تحقيقنا النتائج المطلوبة والعمل خلال فترة التوقف على علاجها، وأعتقد أنه بقيادة مدربنا الجديد نحن قادرون على تحسين العديد من الأمور والارتقاء إلى مركز أفضل.

وبشأن الصعوبات التي يواجهها النصر أمام الفرق القريبة منه في جدول الترتيب أو الأقل عنه من حيث الإمكانات، قال : لاحظت هذا الأمر، وغالباً ما نواجه صعوبات في الفوز على هذه الفرق، وقد نخسر أمامها؛ لذا نحتاج أن نكون أكثر تركيزاً، وأن نفرض أسلوبنا وطريقتنا ، هومثل هذه المباريات، لكنها دروس مفيدة لتصحيح المسار.

أسلوب

وأضاف: قد يتعلق الأمر بطريقة لعب هذه الفرق التي تتعمد اللعب بأسلوب دفاعي ، لكن كل ذلك لا يبرر الخسارة، يجب أن نجد الحلول لعدم تكرار مثل تلك الصعوبات وتحقيق النتائج المطلوبة.

وأكد ميميشيفيتش أن العلامة المضيئة أن فريقه نجح في خلق العديد من الفرص، وكان الأقرب للفوز على غرار ما حدث في مباراة خورفكان التي أهدر فيها النصر العديد من الفرص ، معرباً عن تفاؤله بقدرة الفريق على تحسين النتائج بالشكل المطلوب في مرحلة الإياب، وقال: سنحاول استثمار فترة التوقف لإعادة ترتيب أوراقنا والاستعداد جيداً من الناحيتين البدنية والفنية.

والتأقلم بشكل كامل مع أفكار المدرب ، ندرك أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب بكثير، ولكن سنكون على أتم الاستعداد للنصف الثاني من الموسم حتى نحقق النتائج المطلوبة، ونحاول الوصول إلى أفضل مركز في جدول الترتيب.

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