«الأبيض» يلاقي قيرغيزستان في تجربة ودية الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في السابعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم منتخب قيرغيزستان باستاد محمد بن زايد، في أولى مبارياته الودية، بمعسكره الحالي في أبوظبي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس آسيا، المقامة في الدوحة من 12 يناير إلى 20 فبراير المقبلين.

يُدير المباراة طاقم تحكيم دولي من السعودية بقيادة سامي الجريس ويعاونه عمر الجمل، وسعد السبيعي، وعبدالله الشهري حكماً رابعاً.

ومن المقرر أن يلتقي «الأبيض» نظيره العماني يوم 6 يناير المقبل باستاد آل نهيان في بروفة أخيرة قبل التوجه إلى الدوحة في 8 من الشهر نفسه.

جاهزية

ويهدف المدرب البرتغالي باولو بينتو في مباراة اليوم للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل المشاركة الآسيوية، والوقوف على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها منافسات البطولة. ويغيب عن المباراة لاعبو الشارقة وشباب الأهلي لمشاركتهم في مباراة السوبر.

خطة

وتعتمد خطة باولو بينتو على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، مع السيطرة على وسط الملعب، الذي يعتبر رمانة الميزان في أداء المنتخب، بجانب تعزيز القدرة الهجومية، والتركيز على اللمسة الأخيرة لترجمة الفرص، مع الاعتماد على الكرات الثابتة، واستغلال المهارة الفردية للاعبين في ترجمتها إلى أهداف.

وسبق أن التقى منتخبا الإمارات وقيرغيزستان مرة واحدة في كأس آسيا بنسخة 2019، التي أقيمت في الإمارات، وفاز المنتخب الوطني 3 ـــــ 2، ويدخل منتخبنا اللقاء مدعوماً بسجل حافل من الانتصارات مع المدرب بينتو، فمنذ توليه المهمة في يوليو الماضي.

خاض المنتخب 5 مباريات، منها 3 وديات، فاز فيها على كوستاريكا 4 ـــــ 1، وعلى الكويت 1 ـــــ 0، وعلى لبنان 2 ـــــ 1، بينما خاض مباراتين رسميتين بتصفيات كأس العالم 2026، فاز فيهما على كل من نيبال 4 ـــــ 0، والبحرين 2 ـــــ 0، وسجل لاعبو المنتخب 13 هدفاً، بينما تلقت شباكه هدفين فقط في المباريات الخمس.

محطة

وتعتبر مباراتا المنتخب أمام قيرغيزستان وعمان المحطة الأخيرة لإعداد «الأبيض» قبل المغادرة للدوحة، وتهدف للوقوف على جاهزية العناصر التي سيتم اختيارها بشكل نهائي للمشاركة بالبطولة القارية، حيث سيختار المدرب 26 لاعباً.

دعوة

من ناحية أخرى قرر اتحاد الكرة دخول الجماهير مجاناً في المباراتين الوديتين دعماً ومساندة للاعبي المنتخب. وأكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب خلال هذه الفترة مهم جداً، خاصة مع بدء العد التنازلي على انطلاق البطولة، مشيراً إلى أن الجمهور يحفز اللاعبين ويبث روح الحماس فيهم، كما أن وسائل الإعلام تسهم في تهيئة الأجواء المحفزة.

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