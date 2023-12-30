لقب بطل «شتاء الهواة» طموح العروبة أمام الظفرة اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تقام اليوم 6 مباريات ضمن الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ويستقبل الظفرة الوصيف برصيد 24 نقطة، ضيفه العروبة، المتصدر برصيد 32 نقطة في مباراة يتطلع فيها الفريق الضيف إلى حسم لقب بطل الشتاء قبل 3 جولات على ختام مرحلة الذهاب، ويكفي العروبة التعادل لتحقيق اللقب.

وفي المقابل يتطلع الظفرة إلى كسر سلسلة التعادلات الأخيرة التي حققها وكان آخرها أمام التعاون قبل أسبوع كما أن المدرب البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني للظفرة يطمح للحفاظ على مركز الوصافة الحالي وسط منافسة قوية من فريق دبا الحصن «22 نقطة».

ويستضيف العربي «الرابع برصيد 20 نقطة» ضيفه سيتي «6 نقاط» ويدخل العربي اللقاء بنشوة الفوز في المباراة الماضية على الذيد فيما تعادل سيتي والحمرية.

وتجمع المباراة الثالثة كلاً من مسافي وضيفه دبا الفجيرة وكل منهما يمتلك 19 نقطة في المركز الخامس ويلعب ويطمح الفريقان لفك ارتباط النقاط واقتحام المربع الذهبي.

وفي بقية المباريات يلتقي الجزيرة الحمراء» 19 نقطة مع التعاون «14 نقطة» في ديربي رأس الخيمة، ويستقبل غلف اف سي «الحادي عشر برصيد 16 نقطة» وغلف يونايتد «الرابع عشر برصيد 13 نقطة»، ومصفوت «6 نقاط» والرمس «3 نقاط». وتقام غداً مباراتان ويلعب دبا الحصن والذيد، والحمرية ويونايتد.

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