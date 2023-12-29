شباب الأهلي سوبر كرة الإمارات للمرة السادسة

المصدر: دبي-العوضي النمر تصوير سالم خميس

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توج عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة شباب الأهلي بلقب سوبر كرة الإمارات للمرة السادسة في عصر الاحتراف بعد فوزه على الشارقة 6-2 في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ستاد آل مكتوم بنادي النصر، وشهده حوالى 15 ألف متفرج، واستحق الفرسان اللقب عن جدارة واستحقاق ونجح في تحويل تقدم الشارقة بهدفين إلي فوز بالستة للمرة الأولي في تاريخ بطولة السوبر، ليحصد أول ألقاب الموسم الكروي الحالي.

وشارك في مراسم التتويج التي جاءت مبهرة للغاية طلال الشنقيطي من شركة شباب الأهلي وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة الشارقة، حيث تم تكريم الرعاة والشركاء وكارتابيا لفوزه بلقب أفضل لاعب في المباراة وتكريم طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم سلطان عبد الرزاق.

مباراة مثيرة

أما عن المباراة فقد جاءت قوية ومثيرة، وشهد شوطها الأول متعة كروية وإثارة وأحداث ساخنة، حيث استهله الشارقة بالسيطرة على مجرات اللعب وتكثيف الهجوم سعيا لتسجيل هدف مبكر، وساعده علي ذلك حالة الارتباك التي بدى عليها لاعبوا شباب الأهلي، مع بعض الأخطاء الفردية، وبعد 8 دقائق نجح عثمان كمارا في تسجيل الهدف الأول للشارقة، ليترجم الأفضلية الميدانية لفريقه، وحاول شباب الأهلي تعديل النتيجة من خلال الهجوم السريع وانقذ عادل الحوسني كرة من بالا.

تقدم شرقاوي

ولم تمض سوى 27 دقيقة حتى نجح يوسف ماريجا في تعزيز تقدم فريقه بتسجيل هدف ثان للشارقة مستغلا عدم التمركز الجيد من دفاع شباب الاهلي، ويعتقد البعض ان المباراة في طريقها للإنتهاء بهذه النتيجة.

طرد مؤثر

ولكن أتت الرياح بما لا يشتهي الشرقاوية حيث ارتكب اللاعب عبد العزيز الكعبي خطأ بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء نتيجة هجمه من شباب الأهلي ليتعرض اللاعب للطرد في الدقيقة 32 ، وتحتسب بركلة جزاء على فريقه يسجل منها كارتابيا الهدف الأول لشباب الأهلي بعد 34 دقيقة، ويستعيد الفرسان زمام المباراة، ويجري المدرب كوزمين تغير داخل بمشاركة ماجد راشد في مركز الظهير الأيمن، ولكن بدى الارتباك على اللاعب مما استغله شباب الأهلي، حيث الدقيقة 43 تمريرة متقنة من حارب عبد الله إلي زميله كارتابيا الذي لم يتوان في تسديدها داخل مرمي عادل الحوسني مدركا التعادل لفريقه، وواصل شباب الأهلي ضغطه ونجح يحيي الغساني في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع، ينهي به الشوط المثير.

مع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب كوزمين 3 تغيرات بمشاركة مانولاس وخالد الظنحاني وفراس بالعربي، بدلا عن يوسف ماريجا وكاتانيتش ولوان، وإجراء تعديل بصفوف فريقه، لتدارك الأخطاء التي وقعت بها لاعبوه، ولكن شباب الأهلي واصل هجومه مستغلا النقص العددي للشارقة، وفي الدقيقة 67 يسجل ماتيوس ليما الهدف الرابع لشباب الأهلي، ويعزز مدرب شباب الأهلي صفوف فريقه بمشاركة إيجور جيسوس ويوري سيزار، وعاد يحي الغساني لتسجيل هدف، ولكن الحكم يقوم بإلغائه نتيجة وجود فاول قبل التسجيل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ولكن عزيمة لاعبو شباب الأهلي لم تفتر ونجح حارب عبد الله في تعزيز فوز فريقه بتسجل الهدف الخامس بعد 79 دقيقة، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية يسجل يوري سيزار الهدف السادس لفريقه، ويتعرض كايو لوكاس للطرد في قبل صافرة النهاية، ليزيد من جراح فريقه.

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