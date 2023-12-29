منتخب الإمارات يواجه قيرغيزستان ودياً غداً استعدادا للآسيوية

المصدر: وام

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يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يوم غد السبت، نظيره منتخب قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد، في مباراته الودية الأولى، خلال معسكره المقام حاليا في أبوظبي على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، المقررة في الدوحة من 12 يناير إلى 20 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا.

ويتطلع المنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، إلى الجاهزية الكاملة خلال ودية قيرغيزستان، على الرغم من غياب لاعبي الشارقة وشباب الأهلي المشاركين في مباراة السوبر التي تقام اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم بدبي، حيث سيلتحق اللاعبون بالمنتخب عقب الانتهاء من لقاء السوبر.

وستكون مباراة قرغيزستان الودية، ومباراة عمان الودية أيضا التي تقام يوم 6 يناير المقبل، المحطة الأخيرة للمنتخب قبل المغادرة بعدها إلى قطر للمشاركة في النهائيات، حيث سيحسم المدرب هوية قائمة الفريق التي سيتم اختصارها من 31 لاعبا إلى 26 بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي.

وسبق أن التقى منتخبا الإمارات وقيرغيستان مرة واحدة في كأس آسيا بنسخة 2019، التي أقيمت في الإمارات، وفاز المنتخب الوطني 3-2.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء مدعما بسجل حافل من الانتصارات مع المدرب بينتو، فمنذ توليه المهمة في 9 يوليو الماضي، خاض المنتخب 5 مباريات، منها 3 وديات، فاز فيها على كوستاريكا 4-1، وعلى الكويت 1-0، وعلى لبنان 2-1، فيما خاض مباراتين رسميتين بتصفيات كأس العالم 2026 فاز فيهما على كل من نيبال 4-0، والبحرين 2-0، ليحقق معه المنتخب انطلاقة مميزة بتسجيل 13 هدفا، وتلقي هدفين فقط في المباريات الـ 5.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، عن فتح أبواب ملعب المباراتين الوديتين أمام الجماهير ووسائل الإعلام دعما ومساندة للاعبي منتخبنا الوطني قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.

يُدير المباراة طاقم تحكيم دولي من المملكة العربية السعودية بقيادة سامي الجريس ( ساحة ) عُمر الجمل ( مساعد أول ) سعد السبيعي ( مساعد ثان ) وعبدالله الشهري ( حكماً رابعاً ).

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