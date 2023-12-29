سعود بن صقر: الرياضات التراثية تعكس الهوية الوطنية والموروث الشعبي

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جانباً من منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة «السوان 2023 ـ 2024».

في نسخته الثالثة عشرة، المقام تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على ميدان السوان في رأس الخيمة، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الفعاليات والرياضات التراثية في دولة الإمارات تعكس الهوية الوطنية والموروث الشعبي، وتعد جزءاً من العادات والتقاليد العربية المتأصلة في المجتمع الإماراتي، وأن المحافظة عليها مسؤولية مجتمعية مشتركة هدفها صون تراث الآباء والأجداد وضمان إيصاله للأجيال القادمة.

مشيراً سموه إلى أن سباقات الهجن العربية الأصيلة حظيت باهتمام ودعم الآباء المؤسسين، إيماناً منهم بأن الماضي العريق والعادات والقيم العربية الأصيلة المتجذرة في المجتمع الإماراتي هي القاعدة القوية التي تنطلق منها خطط النهضة والتنمية الشاملة في الدولة.

إشادة

وأشاد سموه باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بسباقات الهجن العربية في دولة الإمارات وفي الخليج العربي من خلال مهرجان محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، الذي يعد ملتقى ثقافياً وتراثياً يرسخ القيم العربية الأصيلة، ويجسد أهمية الرياضات التراثية ودورها في الحفاظ على الموروثات المجتمعية وغرسها في نفوس الأجيال القادمة.

وأوضح سموه أن سباقات الهجن تعد إحدى أهم روافد التراث الثقافي في دولة الإمارات، ووسيلة للتعريف بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة لأبناء هذه الأرض الطيبة، معرباً عن اعتزازه بالجهود المبذولة لمواصلة تطوير هذه السباقات المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات، وبحرص الشباب على المشاركة في هذه التحديات التراثية والرياضية.

وكرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائز في الشوط الأول خليفة سلطان بالرشيد السويدي بكأس الإيذاع الأبكار المفتوح، والفائز في الشوط الثاني غنام عبيد غنام المزروعي ببندقية القعدان المفتوح.

تتويج

من ناحية أخرى توج الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، مُلاك الإبل الأصيلة الذين حصدوا المركز الأول في مزاينة الإبل لسن الإيذاع في المهرجان، وحضر التتويج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون.

وسجلت النتائج في شوط إيذاع تلاد محليات لأبناء القبائل، فوز «الهنوف» لمالكها محمد ثلاب حمد الهاجري بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني «منيحيف» لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، تليها «محنه» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري.

وأسفرت نتائج شوط إيذاع تلاد محليات لأبناء القبائل فوز «الذاير» لمالكها عبدالعزيز محمد القحطاني بالمركز الأول، وجاء «مزون» لمالكها سالم سهيل الراشدي، ثانياً، و«الظفرة» لمالكها سالم محمد المنصوري ثالثاً.

وفي شوط إيذاع مهجنات أصايل لأبناء القبائل فازت «نجود» لمالكها ساري معيوف المنصوري بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب «الشامخة» لمالكها مبارك محمد المنصوري، ونالت المركز الثالث «جمايل» لمالكها ناصر حميد المنصوري.

وأسفرت نتائج شوط إيذاع شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة) عن ذهاب المركز الأول إلى «حلوه» لمالكها جمعة سعيد العليلي، وجاء في المركز الثاني «معارك» لمالكها حمد عبيد الرايحي، وفي المركز الثالث «ثروة» لمحمد سالم آل علي.

وعلى صعيد آخر، تدخل إلى شبوك مزاينة الإبل اليوم الإبل المشاركة في منافسات سن الثنايا ضمن أربعة أشواط للمحليات الشرايا والتلاد والمهجنات الأصايل.

مسابقة المحالب

تشهد مسابقة المحالب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «السوان – 2023 - 2024»، منافسات بين 123 ناقة في 4 أشواط (عرابي محليات، خواوير محليات، مهجنات أصايل، محليات لأبناء القبائل).

وخصصت اللجنة المنظمة 40 جائزة قيمة لأشواط المسابقة وبقيمة تبلغ مليوناً و108 آلاف درهم، وبواقع 10 جوائز لكل شوط بقيمة 277 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 70 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 35 ألف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً إلى المركز العاشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز