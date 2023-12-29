العين يواجه ناساف بدور الـ16 لـ «أبطال آسيا»

المصدر: كوالامبور- وكالات

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أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي أقيمت في كوالامبور عن مواجهة العين مع ناساف الأوزبكي، ضمن منافسات غرب آسيا، ويلتقي الفيحاء والنصر السعوديان معاً، وأصفهان سباهان الإيراني مع الهلال السعودي، ونافباخور الأوزبكي مع الاتحاد السعودي.

وتقام مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب يومي 12، و13 فبراير المقبل، للذهاب، ويومي 19، و20 فبراير للإياب.

وأسفرت قرعة دور الـ16 لمنطقة الشرق، عن مواجهة فريقي جونبك هيونداي، وبوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية، معاً، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع فينتفورت كوفو الياباني،وشاندونج تايشان الصيني مع كاوازاكي فرونتال الياباني،وبانكوك يونايتد التايلاندي، مع يوكوهاما مارينوس الياباني.

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