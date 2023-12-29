«الأبيض» يختتم تدريباته اليوم استعداداً لودية قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - وام

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يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم، استعداداته في معسكره في أبوظبي، استعداداً للقاء الودي مع منتخب قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد غداً.

وأكد ياسر سالم، مدير المنتخب، أن الأجواء الإيجابية، التي يعيشها المنتخب حالياً في معسكره المقام بأبوظبي ستشكل دافعاً له للوصول إلى أبعد نقطة، خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا 2023، المقررة إقامتها في الدوحة مطلع العام المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

ويوجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران، وفلسطين، وهونغ كونغ.

وقال مدير المنتخب الوطني: «إن معسكر أبوظبي، الحالي، يقام وفق خطة العمل الموضوعة من المدرب باولو بينتو، وسط معنويات مرتفعة لدى اللاعبين، ورغبة كاملة في الوصول إلى الجاهزية الكاملة، خاصة مع النتائج الإيجابية، التي حققها المنتخب مع المدرب، خلال الفترة الماضية».

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة 14 يناير المقبل بمواجهة منتخب هونغ كونغ.

وأوضح ياسر سالم أن جميع اللاعبين يتنافسون خلال المعسكر، لتقديم أفضل ما لديهم والظهور بالشكل، الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهد، والتركيز لتحقيق الهدف المطلوب.

ونوه ياسر سالم بأن المنتخب الوطني يجب أن يتعامل مع كل مبارياته في مجموعته بكأس آسيا بكل جدية.

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