شباب الأهلي والشارقة في تحدي كأس السوبر الليلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم، إيهاب زهدي

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يحتضن استاد آل مكتوم بنادي النصر في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، مواجهة شباب الأهلي والشارقة على لقب النسخة 16 من كأس السوبر للمحترفين، أول ألقاب موسم 2023 - 2024.

ويسعى من خلالها «فرسان دبي» إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بلقب خامس بعد الفوز بالكأس أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2020، وفي المقابل، يدخل الشارقة المباراة مدافعاً عن الكأس التي توج بها الموسم الماضي عندما فاز على العين 1 -0، وساعياً إلى الفوز باللقب للمرة الثالثة في عصر الاحتراف بعد عامي 2019 و2022.

يدير المباراة، سلطان عبد الرزاق، ويعاونه سعيد المرزوقي، ومحمد غليطة، وتم تعيين نواف الزيودي حكماً رابعاً، وعيسى خليفة حكم فيديو، وعامر القادري حكم فيديو مساعد.

وإذا انتهت المباراة بالتعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وتعد مواجهة شباب الأهلي والشارقة، الثانية بينهما بالموسم الحالي، وتعادل الفريقان 1-1، في الجولة التاسعة من دوري أدنوك بملعب الشارقة.

كما أنها الثالثة تاريخياً على لقب كأس السوبر، بعدما توج الشارقة باللقب في أول مشاركة في موسم 2019 - 2020، على حساب شباب الأهلي بالفوز بركلات الترجيح 4 - 3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ورد شباب الأهلي بالفوز بكأس السوبر موسم 2020 - 2021، بالفوز على الشارقة 1 - 0.

تعويض

وتتطلع جماهير الفريقين إلى الفوز بالكأس، لتعويض خروجهم من ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ووداع شباب الأهلي لدوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي الثاني، والشارقة من دور المجموعات، وفي الدوري، يحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الوصل المتصدر.

والذي خسر أمامه شباب الأهلي على ملعبه في آخر مواجهات الجولة 12 بنتيجة 1 - 2، بينما تراجع الشارقة إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بعد التعادل أمام ضيفه عجمان 1-1، في الجولة نفسها من الدوري.

التاسعة

ويظهر شباب الأهلي في مباراة كأس السوبر الليلة، للمرة التاسعة بعدما توج بطلاً للدوري الإماراتي للمرة الثامنة في الموسم الماضي، برصيد 57 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 6، والخسارة في 3 مباريات، واستقبلت شباكه 25 هدفاً، ليكون ثاني أفضل خط دفاع، وسجل هجومه، 53 هدفاً ليكون ثاني أقوى خط هجوم.

تأهل

بينما تأهل الشارقة للعب مباراة كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما توج بطل لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، على حساب العين بالفوز في النهائي بركلات الترجيح 13-12، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وخاض قبلها 4 مواجهات مثيرة، وتخطى خلالها النصر في الدور ثمن النهائي بالفوز 2-1، وكرر النتيجة ذاتها أمام الجزيرة في ربع النهائي، وتفوق في نصف النهائي على عجمان بالفوز في مباراة الذهاب 2-1، على ملعبه بالشارقة، والتعادل 1-1، في مباراة الإياب بعجمان.

نيكوليتش: ننتظر دعم جماهيرنا وتفاصيل صغيرة تحدد البطل



أكد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، جاهزية لاعبيه للقاء الصعب مع الشارقة الليلة، في مباراة كأس السوبر، وقال في المؤتمر الصحافي للمباراة: ننتظر دعم جماهيرنا، وأنا سعيد بوجودي في مباراة كبيرة مثل كأس السوبر، الحدث المهم لجماهير الكرة الإماراتية، وأتمنى وجود عدد كبير من الجماهير لنعيش الأجواء الجميلة لكرة القدم، وأدعو الجميع للحضور ومساندة الفريق، وقال:

«كان لدينا 7 مباريات خلال 20 يوماً، والجميع يعرف ما يحدث، ولا نبحث عن أعذار قبل السوبر، واللاعبون المتاحون للمباراة هم الأفضل، وأثق فيهم، ولدينا روح المثابرة، وعازمون على الفوز، مع الوضع في الاعتبار أننا نواجه فريقاً قوياً، ويقوده مدرب كبير، وهناك تفاصيل صغيرة ستحدد مسار المواجهة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق».

حظ

وعن ضياع النقاط من شباب الأهلي بخسارة آخر مباراة بالدوري أوضح: «نفتقد لبعض الحظ في مبارياتنا الأخيرة، وأملك 25 عاماً كمدرب ولدي خبرة كبيرة، وأعتقد أننا كنا قادرين على تقديم أداء أفضل، ولكن لدي الثقة الكاملة بأن الحظ سيكون حليفنا في مرحلة مقبلة، وكأس السوبر لا تمت بصلة بالدوري، وستكون 90 دقيقة حاسمة.

وسنبذل أقصى جهدنا خلال المباراة للخروج باللقب، وسبق أن خضت العديد من مباريات كأس السوبر، وأهمية البطولة بكونها احتفالاً كروياً كبيراً، وأشكر التنظيم الرائع من رابطة المحترفين، ومن شهر تقريباً وأنا أتعامل مع أشخاص بغرض التسويق للحدث، وأتمنى خروجه بالشكل المطلوب».

غيابات

وعن غيابات شباب الأهلي، قال: «لدينا غيابات عديدة، ولكني لن أكشف عنها، ومباراة كأس السوبر تحتاج 11 محارباً بالملعب، لأنه لقب من مباراة واحدة، وأنا كمدرب أسعى لكسب البطولات، وأفكارنا ومعلوماتنا عن الشارقة سيراها الجميع بالملعب، ولا أفكر إلا بالفوز، ومباراة السوبر لا تمت للدوري بصلة، ولا أفكر في الدوري الآن».

كوزمين: النهائي الخامس رقم مهم في مشواري مع الشارقة

أكد الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة على خصوصية مباراة الليلة، ليس لأنها على كأس السوبر، بل لأن الشارقة يدافع فيها عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي، وامتدح كوزمين منافسه شباب الأهلي وقال: نحن في وضع الدفاع عن اللقب والمهمة صعبة لا سيما أمام منافس مثل شباب الأهلي الذي يعتبر من أصعب الفرق، ويتميز بوجود كوكبة من اللاعبين المميزين أصحاب السرعات العالية والخبرات.

وأكد كوزمين اعتزازه بما حققه مع الشارقة وقال: وصلنا 4 نهائيات كؤوس العام الماضي ونجحنا في الفوز بها جميعاً وعندما نخوض نهائياً خامساً هذا الموسم فهذا رقم مهم في تاريخي ومشواري مع الشارقة وأتمنى الفوز فيه أيضاً، وتفكيري في الفوز باللقب ليس من أجل تعويض شيء، فالموقف في جدول الدوري بالنسبة للشارقة ليس مخيفاً، ولكن إحراز البطولات أمر مفرح خاصة عندما يتعلق الأمر بكونه الكأس الخامسة خلال وقت وجيز.

وتحدث كوزمين عن المطلوب من فريقه في المباراة وقال: علينا التضحية والعمل بشكل جيد داخل الملعب وثقتي كبيرة في أن لاعبي الشارقة يعرفون أهمية المباراة ويقدرون حجمها والمطلوب منهم، وفي مثل هذه المباريات تكون التضحية واجبة لبذل جهد مضاعف عن أي مباراة أخرى والمطلوب العمل الجماعي في الملعب لأنه المهم في إحداث الفارق، ولدي شعور بأن لاعبي فريقي جاهزون للتضحية.

لا تغييرات

حول توقعاته للفريقين فيما يخص التشكيلة مقارنة بآخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري قبل 10 أيام قال: لن تحدث تغييرات جذرية سواء في الشارقة أو شباب الأهلي باستثناء غياب مدافع شباب الأهلي وقائده وليد عباس وبالنسبة لي أتمنى عودة لاعب أو اثنين الذين تعافوا من الإصابات.

وتحدث كوزمين عن أهمية التركيز في التعامل مع الفرص وقال: لا توجد مشكلة عقم هجومي في الشارقة، ولكن ضياع الفرص يكون أحياناً بسبب التركيز وفي مباراة السوبر يحتاج الأمر لكثير من التركيز لأن الفرص تكون محدودة في مثل هذه المباريات وأي تفريط يجعل المهمة أصعب والانضباط العالي يقود للتركيز في التعامل مع الفرص وتحويلها إلى المرمى.

وتحدث كوزمين عن أطراف خط الدفاع في ظل المعاناة التي حدثت لفريقه في المباريات السابقة جراء الإصابات قائلاً: حدثت إصابات كثيرة في الفترة الماضية، ولكن الوضع مطمئن حالياً، الحسن صالح عاد من الإصابة وخالد الظنحاني تدرب مع المجموعة بشكل جيد وسيكون متواجداً مع الفريق ويبقى تحديد المشاركة بعد التمرين الأخير.

وتمنى كوزمين تحقيق الفوز وقال:أكثر ما يسعدني في كأس السوبر، هو الأجواء المفرحة وامتلاء الاستاد كما حدث في العام الماضي، ورابطة المحترفين تقوم بجهد كبير في تهيئة أجواء مثالية قبل انطلاقة السوبر، والهدف من كرة القدم إسعاد الناس بمختلف فئاتهم.

يوسف جابر: جاهزون للمواجهة وتعودنا على الضغوط أكد يوسف جابر مدافع شباب الأهلي، أنه وزملاؤه جاهزون للقاء الشارقة، على كأس السوبر، وأنهم يمتنون التوفيق، والاحتفال باللقب، وأشار إلى أن الفريق تعود على الضغوط وأصبحت أمراً طبيعياً وقال: كأس السوبر لقب من مباراة واحدة، وسيدعمنا معنوياً في حال الحصول عليه، بعد الخسارة الأخيرة في الدوري، والخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمباراة قائمة على جزئيات صغيرة، ونتمنى أن يحالفنا فيها التوفيق لنحسم اللقب. جهد وعن طرد زميله وليد عباس قبل أيام في مباراة الدوري أمام الوصل، قال: وليد عباس من اللاعبين الهادئين في الملعب، والطرد حدث عارض، ونحن في شباب الأهلي مطالبون بالفوز والبطولات والتعامل مع الضغوط الموجودة، واللاعبون قادرون على تجاوزها، واللاعب يجب أن يقدم 200 % من جهده في مثل مباريات كأس السوبر، وهو ما يجعل اللاعب متحفزاً دائماً.

كايو لوكاس: أتمنى التسجيل وإسعاد عائلتي



تمنى كايو لوكاس محترف الشارقة، التسجيل لفريقه في نهائي السوبر 2023، وأكد أن هدفه وهدف جميع زملائه هو الظفر باللقب، وقال: «أحرص دائماً على الذهاب ناحية عائلتي في الملعب بعد تسجيل أي هدف وأتمنى تحقق هذا المشهد بالنسبة لي في كأس السوبر، والمباراة تقام في ملعب ممتاز من جميع النواحي، سعيد باللعب فيه فأرضية الملعب أكثر من جيدة».

مجهود

وأشار لوكاس إلى أن تركيزه وجميع زملائه ينحصر في تنفيذ تعليمات المدرب، وأنه يتمنى تتويج مجهودات الفريق بالفوز على شباب الأهلي الذي وصفه من الفرق الصعبة والمنافسين الكبار.

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