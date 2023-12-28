العين يواجه ناساف الأوزبكي بدور الـ16 في دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عن مواجهة العين لنظيره ناساف الأوزبكي، ضمن منافسات غرب آسيا.

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور الـ16 في العاصمة الماليزية كوالامبور.

وبحسب القرعة لمنطقة الغرب، يلتقي كل من الفيحاء السعودي مع النصر السعودي، وأصفهان سباهان الإيراني مع الهلال السعودي، ونافباخور الأوزبكي مع الاتحاد السعودي.

وتقام مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب يومي 12، و13 فبراير 2024، للذهاب، ويومي 19، و20 فبراير 2024 للإياب.

وفي الدور ربع النهائي يلتقي بالمواجهة الأولى، الفائز من لقاء ناساف أمام العين، مع الفائز من مباراة الفيحاء أمام النصر.

ويلتقي في المواجهة الثانية الفائز، من لقاء سباهان أمام الهلال، مع الفائز من لقاء نافباخور أمام الاتحاد.

وتقام مواجهات الدور ربع النهائي للغرب يومي 4، و 5 مارس 2024 للذهاب، ويومي 11، و12 من الشهر نفسه للإياب.

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز من لقاء المواجهة الأولى لربع النهائي ، مع الفائز من لقاء المواجهة الثانية، للدور نفسه.

وتقام مواجهات نصف النهائي للغرب يومي 16، و23 ابريل 2024.

وبالنسبة لنتائج قرعة دور الـ16 لمنطقة الشرق، يلتقي جونبك هيونداي الكوري الجنوبي، مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

كما يلتقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع فينتفورت كوفو الياباني.

ويلتقي شاندونج تايشان الصيني مع كاوازاكي فرونتال الياباني.

ويلتقي بانكوك يونايتد التايلاندي، مع يوكوهاما مارينوس الياباني.

وتقام مواجهات دور الـ16 لمنطقة الشرق يومي 13، و14 فبراير 2024 للذهاب، ويومي 20، و21 فبراير 2024 للإياب.

وفي الدور ربع النهائي لمنطقة الشرق يلتقي الفائز من لقاء جونبك هيونداي أمام بوهانج ستيلرز، مع الفائز من لقاء أولسان هيونداي أمام فينتفورت كوفو.

كما يلتقي الفائز من لقاء شاندونج تايشان أمام كاوزاكي فرونتال، مع الفائز من لقاء بانكوك يونايتد مع يوكوهاما مارينوس.

وتقام مواجهات الدور ربع النهائي للشرق يومي 5، و6 مارس 2024، للذهاب، و 12، و13 من الشهر نفسه للإياب.

فيما يلتقي بنصف النهائي الفائز من المواجهة الأولى لربع النهائي مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور نفسه.

وتقام مواجهات نصف النهائي للشرق يومي 17، و24 مارس 2024.

و يلتقي الفائز من نصف نهائي منطقة الغرب، مع الفائز من نصف نهائي الشرق في الدور النهائي يومي 11، و18 مايو 2024.

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