غداً .. شباب الأهلي والشارقة يتنافسان على لقب "كأس السوبر الإماراتي"

المصدر: وام

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يلتقي غداً الجمعة فريقا شباب الأهلي والشارقة على كأس "السوبر الإماراتي" في نسخته الـ16 والذي يستضيفه استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي ويديره طاقم تحكيم بقيادة سلطان عبد الرزاق، ويعاونه محمد غليطة وسعيد الزيودي ونواف الزيودي حكماً رابعاً، وعيسى خليفة حكم فيديو، وعامر القادري حكم فيديو مساعداً.

ويخوض شباب الأهلي هذه المواجهة باعتباره بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، في مواجهة الشارقة بطل كأس رئيس الدولة لنفس الموسم.

ويعد شباب الأهلي، حامل الرقم القياسي، في الفوز بلقب هذه البطولة ( 5 ألقاب)، مواسم 2008 - 2009، 2013 - 2014، 2014 - 2015، 2016 - 2017، و2020 – 2021، ويسعى في هذه المباراة للتتويج بالكأس للمرة السادسة في تاريخه.

فيما فاز الشارقة باللقب مرتين من قبل، حيث كانت أول ألقابه في أول مشاركة بكأس السوبر موسم 2019 - 2020، على حساب شباب الأهلي، والمرة الثانية الموسم الماضي على حساب العين.

وسيكون الفوز بلقب هذه البطولة حافزاً للفريق البطل على مواصلة المسيرة في الموسم، على اعتبار أنها أولى الألقاب المحلية.

ويعول مدربا الفريقين، الصربي ماركو نيكوليتش مع شباب الأهلي، والروماني أولاريو كوزمين مع الشارقة، على مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب القدرات والإمكانات الكبيرة والخبرة في صفوفهما.

وعلى صعيد وضعية الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين، يحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة، ويليه الشارقة في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وفرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مباراة الفريقين في الدور الأول للدوري هذا الموسم في الجولة التاسعة على ملعب الشارقة، حيث كانت هذه المواجهة الأولى لنيكوليتش مع كوزمين.

وأعدت رابطة المحترفين الإماراتية برنامجاً احتفاليا خاصا بهذه البطولة التي تقام تحت شعار "هذا سوبرنا" وانطلقت فعالياته على مدار الأسبوعين الماضيين، كما تتضمن المباراة العديد من الأنشطة والفعاليات داخل الملعب وخارجه وتقديم الجوائز الكبرى للجماهير الحاضرة في استاد آل مكتوم.

وحسب لوائح البطولة، يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء مباشرة، في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

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