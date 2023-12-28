مدير المنتخب الوطني لكرة القدم: الأجواء الإيجابية في «معسكر أبوظبي» دافع كبير قبل «الآسيوية»

المصدر: وام

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أكد ياسر سالم، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الأجواء الإيجابية التي يعيشها المنتخب حاليا في معسكره المقام بأبوظبي، ستشكل دافعا له للوصول إلى أبعد نقطة خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا 2023، المقررة إقامتها في الدوحة مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبنا.

ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران، وفلسطين، وهونج كونج.

وقال مدير المنتخب الوطني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن معسكر أبوظبي، الأخير قبل خوض النهائيات، يقام وفق خطة العمل الموضوعة من المدرب باولو بينتو، وسط معنويات مرتفعة لدى اللاعبين، ورغبة كاملة في الوصول إلى الجاهزية الكاملة، خاصة مع النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب مع المدرب خلال الفترة الماضية.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة 14 يناير المقبل بمواجهة منتخب هونج كونج.

وأوضح ياسر سالم أن جميع اللاعبين يتنافسون خلال المعسكر لتقديم أفضل ما لديهم والظهور بالشكل الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهد، والتركيز لتحقيق الهدف المطلوب.

ويقيم المنتخب الوطني معسكره حاليا في أبوظبي على ملعب جامعة "نيويورك أبوظبي" بمشاركة 31 لاعبا، حيث يخوض وديتين الأولى أمام منتخب قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد السبت المقبل، والثانية أمام منتخب عمان 6 يناير المقبل، على استاد آل نهيان، على أن يعلن المدرب القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبا عقب الودية الثانية مباشرة.

ونوه ياسر سالم بأن المنتخب الوطني يجب أن يتعامل مع كل مبارياته في مجموعته بكأس آسيا بكل جدية.

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