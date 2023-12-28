السوبر الإماراتي.. حلم شباب الأهلي والشارقة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يحدد مدربا شباب الأهلي الصربي ماركو نيكوليتش، والشارقة أولاريو كوزمين، طموحهما من لقاء السوبر الإماراتي الذي يقام مساء الغد بين شباب الأهلي والشارقة على إستاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لكل منهما المقرر عقده ظهر اليوم، حيث يطمح كلاهما في تحقيق الفوز ونيل اللقب ليكون دافعاً وحافزاً لمزيد من الإجادة خلال منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

اللقب الثالث

من جانبه، يسعى الشارقة حامل اللقب إلى الاحتفاظ بالكأس، والفوز باللقب للمرة الثالثة، أمام منافسه شباب الأهلي في أول ألقاب موسم 2022 - 2023، بعدما توج بجدارة واستحقاق بطلاً لـ «كأس رئيس الدولة» لموسم 2022 - 2023 على حساب منافسه العين بالفوز في النهائي بركلات الترجيح 13 - 12 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ويشارك الشارقة في كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، وهو توّج باللقب في أول مشاركة في 2019 - 2020 على حساب شباب الأهلي، وفي النسخة الماضية 2022 - 2023 على حساب العين 1 - 0، وحل وصيفاً في نسخة 2020 - 2021 بالخسارة أمام شباب الأهلي 0 - 1.

السادسة للفرسان

فيما يسعى فرسان شباب الأهلي للفوز بالكأس الذهبية للمرة السادسة بعد أن سبق وحقق الفوز 5 مرات سابقة، ويشارك شباب الأهلي في المباراة بصفته بطلاً لدوري الموسم الماضي، وسبق له المشاركة في مباراة السوبر أعوام: 2023 2021 2020 2019 2016 2014 2013 2009 2008، وفاز باللقب في مواسم: 2008 - 2009، 2013 - 2014، 2014 - 2015، 2016 - 2017، و2020 - 2021.

حكم اللقاء

من جهة أخرى، كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم تحكيم محلياً بقيادة الحكم المخضرم سلطان عبد الرزاق بإدارة المباراة، ويعاونه محمد غليطة وسعيد الزيودي ونواف الزيودي حكماً رابعاً، وعيسى خليفة حكم فيديو «الفار»، وعامر القادري حكم فيديو مساعداً.

بروفة اليوم

تجري رابطة المحترفين بروفة اليوم على كافة الأنشطة المقررة في ليلة السوبر، سعياً لإخراج المباراة في أبهى صورة، كما عودت الجماهير دائماً في كل ختام مسابقة من مسابقاتها، وأعلنت الرابطة استعداداتها للمباراة، التي ستشهد العديد من الفعاليات الترفيهية، التي ترسم البهجة على وجوه الجماهير التي ستحضر اللقاء، ومن المقرر أن تفتح البوابات قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط إستاد آل مكتوم، بالإضافة إلى جوائز عينية مقدمة من شركاء رابطة المحترفين الإماراتية داخل وخارج الملعب.

فرصة

كما ستحظى جماهير المباراة بفرصة الفوز بجوائز كبرى سيتم السحب عليها بين الشوطين وبعد المباراة، تشتمل على سيارة «ربدان» مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي، و«درهم ذهبي» مقدم من أفاتريد. فيما تم تحديد ألوان أطقم المباراة، حيث سيرتدي شباب الأهلي الطقم الأحمر كاملاً، بينما سيلعب الشارقة بالطقم الأبيض كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء مباشرة.

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