التوقف الرابع للمحترفين.. تصحيح المسارات

المصدر: دبي - علي شدهان

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دخل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات بعد الجولة الـ 12، في فترة توقف رابعة قد تمتد لأكثر من 30 يوماً، في ضوء نتائج منتخب الإمارات الأول في مشاركته المرتقبة في بطولة آسيا المقرر لها في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، ما يجعل من التوقف الجديد للمحترفين، فرصة سانحة لتصحيح المسارات، وعلاج الهفوات، وترتيب الأوراق لفرق البطولة.

وشهد دوري المحترفين، 3 توقفات سابقة قبل التوقف الرابع الحالي، الأول، بعد الجولة الثانية لمدة 26 يوماً، والثاني، بعد الجولة الخامسة لمدة 21 يوماً، والثالث، بعد الجولة السابعة لمدة 19 يوماً، لأسباب تحددت بتجمعات المنتخب الوطني، ومشاركة أندية الإمارات في دوري أبطال آسيا.

فرصة سانحة

المدرب الوطني سالم ربيع، لفت إلى أن التوقف الجديد لدوري المحترفين، يصب في مصلحة فرق عدة بقوله: بكل تأكيد أن توقف الدوري يفيد فرقاً كثيرة، خصوصاً تلك التي تحتل المراكز من الـ 8 حتى 14 في لائحة الترتيب العام للبطولة في ختام الجولة 12، في ظل التذبذب في مستويات الأداء العام خلال المباريات، وبالتالي النتائج المتحققة، والتغييرات في أجهزتها الفنية، ما يجعل التوقف فرصة سانحة لإعادة ترتيب الأوراق، وتعديل المسار في ظل كادر فني جديد.

التغيير الفني

وأضاف ربيع قائلاً: أما فرق المقدمة، فإن التوقف قد لا يفيدها كثيراً، نظراً لمشاركة عدد كبير من لاعبيها مع المنتخب الوطني في مشاركته في بطولة كأس آسيا في قطر، وربما تزيد عدم الاستفادة من التوقف في حال تم تغيير أي من الأجهزة الفنية في فرق المقدمة أو الفرق السبعة الأولى في لائحة الترتيب العام، ما يعني تأثرها سلبياً بفترة التوقف.

الجانب البدني

وحول إمكانية عدم تأثر فرق المقدمة بالتوقف الحالي للدوري في حال عدم التغيير في الأجهزة الفنية، قال ربيع: حتى مع عدم التغيير في الأجهزة الفنية لأي من فرق المقدمة، فإن التأثير السلبي للتوقف، يبقى قائماً، نظراً لافتقاد تلك الفرق عدد كبير من لاعبيها المنضمين إلى صفوف المنتخب الوطني في مشاركته القارية المرتقبة، ما يعني صعوبة إجراء أي معالجة أو ترتيب لأي من الأوراق، لأن الإعداد في الجانب البدني في النادي يبقى مختلفاً عنه في المنتخب الوطني.

استثمار التوقف

وشدد سالم ربيع، على أن أي توقف للدوري، يبقى وضعاً قابلاً للتأثير الإيجابي والسلبي في آن واحد حسب أسلوب وطريقة وظروف كل فريق في كيفية استثمار التوقف بالطريقة المثلى التي تمكنه من القيام بمعالجات لا بد منها، سواء بدنية أو فنية، منوهاً إلى أن الدوري شهد أكثر من توقف في الجولات السابقة نتيجة تجمعات المنتخب الوطني، ومشاركة أندية الإمارات في دوري أبطال آسيا.

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