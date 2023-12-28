الأهلي وفيوتشر في نهائي «السوبر المصري» بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يبحث الأهلي عن التتويج بكأس السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه عندما يلتقي فيوتشر عند التاسعة مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي التي تستضيف «السوبر» برعاية مجلس أبوظبي الرياضي والتعاون مع اتحاد كرة القدم المصري والذي يقام للمرة السابعة بأرض الإمارات.

وشهدت النسخة الحالية من «السوبر المصري» مشاركة 4 فرق، في خطوة غير مسبوقة، والتي انطلقت مساء الإثنين بمباراتي نصف النهائي وأسفرت عن فوز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح وتأهله للمباراة النهائية، وفوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف، ليلتقي الفائزان في عرس الختام اليوم، بينما يلعب الخاسران «بيراميدز وسيراميكا» عند الخامسة مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة، 500 ألف دولار، بواقع 250 ألفاً للبطل، و125 ألفاً للوصيف، 75 ألفاً للثالث، 50 ألفاً للرابع، حسب ما تم الإعلان عنه سابقاً.

وأكمل طرفا النهائي تحضيراتهما للقاء اليوم ويدخل الأهلي اللقاء لمواصلة نجاحاته في البطولة التي يحمل لقبها، وإسعاد جماهيره الغفيرة بعد تتويجه باالبرونزية في مونديال للأندية الأخير، أمام منافسه فيوتشر الذي قدم مستوى جيداً في مواجهة نصف النهائي ويسعى لتحقيق اللقب الأول.

إشادة بالتنظيم

سجلت بعثات الفرق المشاركة، إشادات واسعة بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، بطريقة عكست متانة العلاقات الإماراتية المصرية، وأوضح ريكاردو مدرب مودرن فيوتشر، سعاته بالتواجد في أبوظبي ومعايشة الأجواء الرائعة، وشكر اللجنة المنظمة على جهودها، مؤكداً أنها قامت بعمل جيد.

بلدنا الثاني

أما حسين الشحات لاعب الأهلي الذي سبق له اللعب في العين، فأكد سعادته بتنظيم السوبر المصري في الإمارات لأنها بلدهم الثاني، وبلد كرم وضيافة، مشيراً إلى أن الإمارات ليست غريبة عليه وعلى كل الشعب المصري، وأضاف: عندما نكون هنا نشعر بأننا في بلدنا، لذلك أجواء المباريات التي تجمع الأندية المصرية تكون رائعة بالجماهير الغفيرة، أما نجاحها في تنظيم البطولات فمعروف للعالم أجمع.

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