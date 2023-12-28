حمدان بن مبارك يشهد تدريبات «الأبيض» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، تدريبات منتخبنا الوطني في ملعب جامعة نيويورك بالعاصمة أبوظبي، حيث المعسكر الإعدادي لنهائيات كأس آسيا المقررة في قطر الشهر المقبل.

والتقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال فترة المعسكر الذي يستمر حتى السابع من يناير.

على جانب آخر، في إطار حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على منح الفرصة للجماهير، ووسائل الإعلام لمتابعة ومساندة منتخبنا الوطني، خلال تحضيراته لنهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر، دعا الاتحاد الجماهير للحضور مجاناً للمباراتين الدوليتين الوديتين أمام منتخب قيرغيزستان 30 ديسمبر الجاري على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وأمام منتخب عُمان 6 يناير 2024 على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، وكذلك لكافة وسائل الإعلام، بهدف الوقوف خلف اللاعبين، ومساندتهم قبل السفر إلى الدوحة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم: «الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب خلال هذه الفترة مهم، خاصة مع بدء العد التنازلي على انطلاق البطولة»، مشيراً إلى أن الجمهور يحفز اللاعبين، ويبث روح الحماسة فيهم، كما هو الحال لمختلف وسائل الإعلام، التي تسهم في تهيئة الأجواء المحفزة.

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